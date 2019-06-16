Панорамные окна и свой сад. В Гомеле будут продавать таунхаусы по 2 тысячи за метр

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время Гомельский домостроительный комбинат начнет продажу таунхаусов на переулке Бакунина, 29. ДСК показал как будет выглядеть новострой и озвучил примерную стоимость.





Оптимальная площадь дома 116 м2. Для каждого жилого блока предусматриваются самостоятельные инженерные системы, отсутствуют общие с соседями вспомогательные помещения. Высота потолков в жилище — 2,7 метра, предусмотрены панорамные окна, теплые полы.





У дома — свой небольшой садик и парковочное место для авто. В шаговой доступности магазины, детские сады, школы, поликлиники и больницы.





Реализация таунхаусов будет происходить по договору купли-продажи после ввода в эксплуатацию объекта. Ориентировочная цена — 2000 рублей за м2.

Правда, ДСК обращает внимание, что пока данная информация предоставлена только в целях для ознакомления и не является публичной офертой.