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Панорамные окна и свой сад. В Гомеле будут продавать таунхаусы по 2 тысячи за метр
Источник материала: Tut.by
В ближайшее время Гомельский домостроительный комбинат начнет продажу таунхаусов на переулке Бакунина, 29. ДСК
Оптимальная площадь дома 116 м2. Для каждого жилого блока предусматриваются самостоятельные инженерные системы, отсутствуют общие с соседями вспомогательные помещения. Высота потолков в жилище — 2,7 метра, предусмотрены панорамные окна, теплые полы.
У дома — свой небольшой садик и парковочное место для авто. В шаговой доступности магазины, детские сады, школы, поликлиники и больницы.
Реализация таунхаусов будет происходить по договору купли-продажи после ввода в эксплуатацию объекта. Ориентировочная цена — 2000 рублей за м2.
Правда, ДСК обращает внимание, что пока данная информация предоставлена только в целях для ознакомления и не является публичной офертой.
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