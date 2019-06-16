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Панорамные окна и свой сад. В Гомеле будут продавать таунхаусы по 2 тысячи за метр

17.06.2019 09:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшее время Гомельский домостроительный комбинат начнет продажу таунхаусов на переулке Бакунина, 29. ДСК показал как будет выглядеть новострой и озвучил примерную стоимость.


Оптимальная площадь дома 116 м2. Для каждого жилого блока предусматриваются самостоятельные инженерные системы, отсутствуют общие с соседями вспомогательные помещения. Высота потолков в жилище — 2,7 метра, предусмотрены панорамные окна, теплые полы.


У дома — свой небольшой садик и парковочное место для авто. В шаговой доступности магазины, детские сады, школы, поликлиники и больницы.


Реализация таунхаусов будет происходить по договору купли-продажи после ввода в эксплуатацию объекта. Ориентировочная цена — 2000 рублей за м2.

Правда, ДСК обращает внимание, что пока данная информация предоставлена только в целях для ознакомления и не является публичной офертой.

 
 
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ДСК показал как будет выглядеть новострой и озвучил примерную стоимость.
 
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