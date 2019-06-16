17 июня. События и люди

Источник материала: Аргументы и факты

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой.

Всемирный день мотоциклиста.

Исландия - День провозглашения Республики.

ПРИМЕТЫ:

Митрофан Навозник. С Митрофана сей гречу. Гречиху должно сеять в самое полнолуние. Начинают вывозить навоз на паровое поле.

РОДИЛИСЬ:

1818 Шарль Франсуа ГУНО, французский композитор.

1882 Игорь Фёдорович СТРАВИНСКИЙ, крупнейший композитор ХХ века. Родом из России, умер в США.

1903 Михаил Аркадьевич СВЕТЛОВ (ШЕЙНКМАН), российский поэт и драматург. Именно в его честь назван круизный лайнер в фильме «Бриллиантовая рука».

1926 Николай Николаевич ЕРЁМЕНКО-старший, белорусский актёр.

1929 Тигран Вартанович ПЕТРОСЯН, российский шахматист.

1939 Кшиштоф ЗАНУССИ, польский режиссёр. Практически все его фильмы стали обладателями главных призов Международных кинофестивалей.

1960 Владимир Ростиславович ЯНКОВСКИЙ, белорусский режиссёр.

1961 Семён Борисович ШАПИРО, белорусский госдеятель.

1962 Александра Марковна ЗАХАРОВА, российская актриса. Дочь режиссёра Марка Захарова и актрисы Нины ЛАПШИНОВОЙ.

1968 Максим Сергеевич ПОКРОВСКИЙ, лидер российской группы «Ногу свело!».

1980 Винус Эбони Старр УИЛЬЯМС, американская теннисистка, старшая сестра Серены. Четырёхкратная олимпийская чемпионка. За карьеру заработала более $41 млн призовых.

1993 Никита Игоревич КУЧЕРОВ, российский хоккеист.

СОБЫТИЯ:

1703 Согласно классике, Гулливер попал в Страну великанов.

1885 В Нью-Йорк на борту французского парохода «Isere» прибыл дар французского народа Соединённым Штатам - статуя Свободы. Торжественное открытие статуи состоялось 28.10.1886 г.

1939 Во Франции в последний раз была применена гильотина (казнили убийцу, Эжена ВЕЙДМАНА).

1940 У села Мещеры Горьковской области (Россия) выпал дождь из серебряных монет XVI-XVII вв. (всего около тысячи штук).

1941 Сообщение НКГБ СССР - Сталину и Молотову от 17 июня 1941: «Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает: все военные мероприятия Германии по подготовке вооружённого выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время». На сообщении резолюция Сталина: «Можете послать ваш «источник» на ... . Это не «источник», а дезинформатор».

1950 Чикагский хирург Ричард ЛОУЛЕР за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

1961 Во время гастролей во Франции политическое убежище попросил выдающийся советский танцовщик балета Рудольф НУРИЕВ.

1985 Открылась кабельная телесеть «Discovery».

1998 Француз Й. КУДУА (ростом 1 м 83 см) поместился в ящике размером 40 см х 43 см х 53 см.