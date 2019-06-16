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На трассе Р28 под Минском серьезная авария с участием маршрутки и такси: есть погибший
Источник материала: Tut.by
На трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь произошла серьезная авария с участием маршрутки и такси. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Происшествие случилось утром 17 июня вблизи агрогородка Лошаны. Как рассказали очевидцы, маршрутка на остановке забирала пассажира, когда в нее на полном ходу врезался автомобиль такси.
По предварительной информации, в ДТП погиб пассажир легковушки.Видео: читатель Илья
На место происшествия прибыла скорая, спасатели, сотрудники ГАИ. Работает следственно-оперативная группа.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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Происшествие случилось утром 17 июня вблизи агрогородка Лошаны.
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