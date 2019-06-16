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На трассе Р28 под Минском серьезная авария с участием маршрутки и такси: есть погибший

17.06.2019 09:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь произошла серьезная авария с участием маршрутки и такси. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото: читатель Владимир

Происшествие случилось утром 17 июня вблизи агрогородка Лошаны. Как рассказали очевидцы, маршрутка на остановке забирала пассажира, когда в нее на полном ходу врезался автомобиль такси.

По предварительной информации, в ДТП погиб пассажир легковушки.

Видео: читатель Илья

На место происшествия прибыла скорая, спасатели, сотрудники ГАИ. Работает следственно-оперативная группа.


Фото: читатель Владимир

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось утром 17 июня вблизи агрогородка Лошаны.
 
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