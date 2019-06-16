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Сохрани у себя частичку II Европейских игр!
17.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Партнер фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» крупнейший в Беларуси онлайн-гипермаркет
Напомним, что войти в онлайн-магазин можно через официальный сайт II Европейских игр, кликнув на специально обозначенную кнопку вверху главной страницы, либо же нажав на фото понравившегося товара в официальном сообществе форума во «
Выход продаж официальной сувенирной продукции в Интернет-среду и расширение ассортимента обусловлено востребованностью товаров у белорусского потребителя, — прокомментировал начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе Дирекции Максим Кошкалда. Онлайн-гипермаркет 21vek является крупнейшим и лидирующим интернет-магазином в байнете, хорошо знакомым и удобным для белорусских потребителей.
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> Партнер фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» крупнейший в Беларуси онлайн-гипермаркет 21vek расширил ассортимент официальной сувенирной продукции...
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