Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в период с 17 – 23.06.2019 г.

Дата, время Описание

17.06.2019 Обучающий семинар «Особенности организации медицинского обеспечения на международных мультиспортивных соревнованиях» с привлечением доктора Дэвида МакДона, председателя Международной федерации спортивной медицины (FIMS), члена медицинской комиссии МОК Время проведения: 09:30 – 10:30 Место проведения: ГУ «РНПЦ спорта», ул. Нарочанская, д.8, 7-й этаж, конференц-зал

17.06.2019 Церемония торжественной встречи эстафеты огня «Пламя мира» в г.Минске Время проведения: 22:00 – 22:30 (концертная программа с 21:00, эстафета от Ратуши до Минского завода холодильников «Атлант» с 20:00) Место проведения: площадь Государственного флага Республики Беларусь

19.06.2019 Открытие Главной фан-зоны II Европейских игр 2019 года на площадке у Дворца спорта Время проведения: 19:00 – 21:00 Место проведения: пр-т Победителей, 4

19.06.2019 Пресс-тур аккредитованных СМИ в Деревню спортсменов Время проведения: 16:00 – 19:00 Место проведения: Деревня спортсменов, здание 3 Аккредитованным на II Европейским игры 2019 года представителям СМИ необходимо заполнить онлайн-заявку на участие в пресс-туре: https://forms.gle/4jvYZuUHwYUv1k526

20.06.2019 Большой символический забег в рамках благотворительной акции «Европейские забеги» Время начала: 15:50 Место проведения: Парк Победы

20.06.2019 Брифинг для аккредитованных фотографов (категория EP) Время проведения: 13:00 – 13:40 Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)

20.06.2019 Брифинг для аккредитованных телевизионных компаний, не обладающих правами на трансляции Игр (категория ENR) Время проведения: 14:00 – 14:40 Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)

20.06.2019 Пресс-тур аккредитованных СМИ в Деревню спортсменов, включая закладку памятной аллеи дубов шефами миссий и церемонию приветствия спортсменов на Площади флагов с участием директора Г.В.Катулина Время проведения: 16:00 – 19:00 Место проведения: Деревня спортсменов, здание 3 Аккредитованным на II Европейским игры 2019 года представителям СМИ необходимо заполнить онлайн-заявку на участие в пресс-туре: https://forms.gle/4jvYZuUHwYUv1k526

21.06.2019 Открытие фан-зон II Европейских игр 2019 года на площадках у МКСК «Минск-арена» и ГКСУ «Чижовка-арена» Время проведения: 20:00 – 22:00 Место проведения: пр-т Победителей, 111; ул.Ташкентская, 19

22.06.2019 Презентация премии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS Sport Media Awards) Время проведения: 14:00 – 15:00 Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)