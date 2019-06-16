Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в период с 17 – 23.06.2019 г.
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Источник материала:
Двинская правда (Верхнедвинск)
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Дата, время Описание
17.06.2019
Обучающий семинар «Особенности организации медицинского обеспечения на международных мультиспортивных соревнованиях» с привлечением доктора Дэвида МакДона, председателя Международной федерации спортивной медицины (FIMS), члена медицинской комиссии МОК
Время проведения: 09:30 – 10:30
Место проведения: ГУ «РНПЦ спорта», ул. Нарочанская, д.8, 7-й этаж, конференц-зал
17.06.2019
Церемония торжественной встречи эстафеты огня «Пламя мира» в г.Минске
Время проведения: 22:00 – 22:30 (концертная программа с 21:00, эстафета от Ратуши до Минского завода холодильников «Атлант» с 20:00)
Место проведения: площадь Государственного флага Республики Беларусь
19.06.2019
Открытие Главной фан-зоны II Европейских игр 2019 года на площадке у Дворца спорта
Время проведения: 19:00 – 21:00
Место проведения: пр-т Победителей, 4
19.06.2019
Пресс-тур аккредитованных СМИ в Деревню спортсменов
Время проведения: 16:00 – 19:00
Место проведения: Деревня спортсменов, здание 3
Аккредитованным на II Европейским игры 2019 года представителям СМИ необходимо заполнить онлайн-заявку на участие в пресс-туре: https://forms.gle/4jvYZuUHwYUv1k526
20.06.2019
Большой символический забег в рамках благотворительной акции «Европейские забеги»
Время начала: 15:50
Место проведения: Парк Победы
20.06.2019
Брифинг для аккредитованных фотографов (категория EP )
Время проведения: 13:00 – 13:40
Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)
20.06.2019
Брифинг для аккредитованных телевизионных компаний, не обладающих правами на трансляции Игр (категория ENR )
Время проведения: 14:00 – 14:40
Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)
20.06.2019
Пресс-тур аккредитованных СМИ в Деревню спортсменов, включая закладку памятной аллеи дубов шефами миссий и церемонию приветствия спортсменов на Площади флагов с участием директора Г.В.Катулина
Время проведения: 16:00 – 19:00
Место проведения: Деревня спортсменов, здание 3
Аккредитованным на II Европейским игры 2019 года представителям СМИ необходимо заполнить онлайн-заявку на участие в пресс-туре: https://forms.gle/4jvYZuUHwYUv1k526
21.06.2019
Открытие фан-зон II Европейских игр 2019 года на площадках у МКСК «Минск-арена» и ГКСУ «Чижовка-арена»
Время проведения: 20:00 – 22:00
Место проведения: пр-т Победителей, 111; ул.Ташкентская, 19
22.06.2019
Презентация премии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS Sport Media Awards)
Время проведения: 14:00 – 15:00
Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)
22.06.2019
Пресс-конференция Международной федерации самбо ( FIAS )
Время проведения: 15:30 – 16:30
Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)
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Минск
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