Маршрут эстафеты огня «Пламя мира» 16-20 июня 2019 г.

|Дата
|Активность
|Адрес старта / место празднования
|Адрес финиша
|Время старта
|Продолжи-
тельность
|Время финиша
|Расстояние
|ФИО факелоносца
|Комментарий
|16.06.2019
|спецпроект
|Курган Славы
|
|13.00
|1час
|14.00
|
|Тараненко Леонид / Гришин Алексей / Алена Ланская /Дорофеева Ирина
|13:03 – прибытие каравана Эстафеты
13:08 – церемония возложения цветов
13:14 – выступление председателя Минского областного Совета депутатов Якубицкой Н.В.
13:20 – Якубицкая передает факел Тараненко – Тараненко бежит от сцены до ступеней Кургана Славы и передает факел Гришину – Гришин поднимает факел на вершину Кургана Славы – Ланская делает круг почета по верхней площадке мемориала и передает факел Дорофеевой – Дорофеева спускает огонь обратно на сцену
13:30 – вручение дипломов и памятных знаков
13:45 – пресс-подход
|16.06.2019
|спецпроект
|Линия Сталина
|
|16.00
|1ч30мин
|17.30
|
|
|
|17.06.2019
|торжественная часть
|пл. Свободы 23а сцена
|
|20.00
|10мин
|20.10
|
|
|
|17.06.2019
|речь первого факелоносца
|пл. Свободы 23а сцена
|
|20.10
|2мин
|20.12
|сцена
|Медведь Александр
|
|17.06.2019
|бег
|пл. Свободы 23а сцена
|проезжая часть ул.Ленина напротив собора Девы Марии
|20.12
|2мин
|20.14
|85м
|Черкашина Любовь
|
|17.06.2019
|бег
|проезжая часть ул.Ленина напротив собора Девы Марии
|ул.Ленина начало моста над ул. Богдановича
|20.14
|2мин
|20.16
|160м
|Гостюхин Владимир
|
|17.06.2019
|бег
|ул.Ленина начало моста над ул. Богдановича
|ул.Ленина низ моста на фоне выхода из метро
|20.16
|2мин
|20.18
|166м
|Красный Сергей
|
|17.06.2019
|бег
|ул.Ленина низ моста на фоне выхода из метро
|пр-т Победителей 2 (пешеходный переход)
|20.18
|2мин
|20.20
|160м
|Зинкевич Ольга
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 2 (пешеходный переход)
|пр-т Победителей 7
|20.20
|2мин
|20.22
|153м
|Ледовская Татьяна
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 7
|пр-т Победителей 11
|20.22
|2мин
|20.24
|150м
|Мартынов Сергей
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 11
|Дворец Спорта пр-т Победителей, 4 (выезд со стоянки)
|20.24
|2мин
|20.26
|145м
|Макаренко Сергей
|
|17.06.2019
|бег
|Дворец Спорта пр-т Победителей, 4 (выезд со стоянки)
|пр-т Победителей 19 (угол здания ближе к перекрестку)
|20.26
|2мин
|20.28
|155м
|Смоляков Юрий
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 19 (угол здания ближе к перекрестку)
|перекресток пр-т Победителей с ул. Мельникайте (за остановкой Общ. тр-та)
|20.28
|2мин
|20.30
|170м
|Ярмоленко Анатолий
|
|17.06.2019
|бег
|перекресток пр-т Победителей с ул. Мельникайте (за остановкой Общ. тр-та)
|середина пути напротив д 29 по пр-т Победителей
|20.30
|2мин
|20.32
|180м
|Мазурёнок Ольга
|
|17.06.2019
|бег
|середина пути напротив д 29 по пр-т Победителей
|пешеходный переход перед перекрестком пр-т Победителей и пр-та Машерова
|20.32
|2мин
|20.34
|160м
|Романьков Александр
|
|17.06.2019
|бег
|пешеходный переход перед перекрестком пр-т Победителей и пр-та Машерова
|тротуар пр-та Машерова перед стелой (боковой подъем)
|20.34
|2мин
|20.36
|123м
|Цилинская Наталья
|
|17.06.2019
|бег
|тротуар пр-та Машерова перед стелой (боковой подъем)
|стела «Минск Город Герой»
|20.36
|2мин
|20.38
|123м
|Руммо Олег
|
|17.06.2019
|бег
|стела «Минск Город Герой»
|пр-т Победителей 41
|20.38
|2мин
|20.40
|120м
|Астапкович Игорь
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 43к1
|пр-т Победителей перекресток с ул. Гвардейской
|20.40
|4 мин
|20.44
|290м
|Бабарикин Виктор
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 51к1 (книжный магазин)
|пр-т Победителей 51к2
|20.46
|2мин
|20.48
|133м
|Алехин Николай
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 51к2
|пр-т Победителей 53к1 (напротив остановки)
|20.48
|2мин
|20.50
|162м
|Курьян Денис
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 53к1 (напротив остановки)
|пр-т Победителей 57 (вход в парк «Победа»р-н остановки общ. тр-та)
|20.50
|2мин
|20.52
|130м
|Дайнеко Валерий
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 57 (вход в парк «Победа»р-н остановки общ. тр-та)
|пр-т Победителей 59 (напротив Г-ца «Виктория»)
|20.52
|2мин
|20.54
|160м
|Поплавская Ядвига
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 59 (напротив Г-ца «Виктория»)
|пр-т Победителей 59а (напротив 2го корпуса Г-ца «Виктория»)
|20.54
|2мин
|20.56
|190м
|Маджидов Камандар
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 59а (напротив 2го корпуса Г-ца «Виктория»)
|пр-т Победителей 61(остановка общ. тр-та ЗАО «Атлант»)
|20.56
|2мин
|20.58
|190м
|Молчан Виктор
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 61(остановка общ. тр-та ЗАО «Атлант»)
|пр-т Победителей 12 (первый заезд на стоянку напротив резиденции)
|20.58
|2мин
|21.00
|160м
|Гуринович Игорь
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 12 (первый заезд на стоянку напротив резиденции)
|пр-т Победителей 14 (первый заезд в карман БелЭКСПО)
|21.00
|2мин
|21.02
|170м
|Кример Ростислав
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 14 (первый заезд в карман БелЭКСПО)
|пр-т Победителей 14 (второй заезд к БелЭКСПО)
|21.02
|2мин
|21.04
|160м
|Дарья Домрачева
|
|17.06.2019
|бег
|пр-т Победителей 14 (второй заезд к БелЭКСПО)
|площадь Герба и Флага
|21.04
|2мин
|21.06
|130м
|Максим Мирный
|
|17.06.2019
|торжественный концерт
|площадь Герба и Флага
|
|21.06
|
|
|
|
|450 факелолносцев участвуют в концерте
|17.06.2019
|Торжественная встреча эстафеты в г.Минске
|площадь Герба и Флага
|
|22:00
|30 мин
|22:30
|
|
|После художественных номеров на сцену поднимаются представители Национальной сборной Республики Беларусь – А.А.Сивак, В.А.Лукашенко и С.М.Ковальчук встречают эстафету на сцене – им передают факел Александр Богданович, Дарья Домрачева и ещё один факелоносец – представители организаций-учредителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» вместе зажигают огонь в чаше – Государственные гимн Республики Беларусь
22:20 – 22:25 – выступления А.А.Сивака, В.А.Лукашенко и С.М.Ковальчука
22:25 – А.Медведь принимает факел и передает его С.Попову, О.Мазуренок и Э.Герман как символ преемственности поколений
22:25 – 22:30 – музыкальная композиция
|18.06.2019
|торжественная часть
|пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека»
|
|12.10
|16мин
|12.26
|
|
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека»
|пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека» проезжая часть
|12.26
|2мин
|12.28
|119м
|Скардино Надежда
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека»
|проезжая часть проспекта Независимости р-н д.131к2
|12.28
|2мин
|12.30
|159м
|Хлестов Алексей
|
|18.06.2019
|бег
|проезжая часть проспекта Независимости р-н д.131к2
|пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (начало моста)
|12.30
|2мин
|12.32
|184м
|Гурков Виталий
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (начало моста)
|пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (середина моста)
|12.32
|2мин
|12.34
|143м
|Саймон Клегг
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (середина моста)
|пр-т Независимости117 (мост напротив вывески «Белинвест банк»)
|12.34
|2мин
|12.36
|150м
|Петкевич Александр
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости117 (мост напротив вывески «Белинвест банк»)
|пр-т Независимости117 пешеходный переход
|12.36
|2мин
|12.38
|131м
|Вяленкова Ирина
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости117 пешеходный переход
|пр-т Независимости115 (заезд в местный проезд)
|12.38
|2мин
|12.40
|115м
|Афанасьева Инна
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости115 (заезд в местный проезд)
|пр-т Независимости111/ 113 между домами
|12.40
|2мин
|12.42
|150м
|Котюга Анжелика
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости111/ 113 между домами
|пр-т Независимости107 вход в метро
|12.42
|2мин
|12.44
|150м
|Кравцевич Иван
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости107 вход в метро
|пр-т Независимости103/ 105 между домами
|12.44
|2мин
|12.46
|150м
|Цупер Алла
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости103/ 105 между домами
|пр-т Независимости101 (угол дома)
|12.46
|2мин
|12.48
|149м
|Хрусталёв Егор
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости101 (угол дома)
|пр-т Независимости99 (БГАТУ середина стоянки)
|12.48
|2мин
|12.50
|153м
|Гуськова Анна
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости99 (БГАТУ середина стоянки)
|пр-т Независимости99к4 (БГАТУ угол здания)
|12.50
|2мин
|12.52
|147м
|Агурбаш Анжелика
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости99к4 (БГАТУ угол здания)
|пр-т Независимости95а (банк)
|12.52
|2мин
|12.54
|148м
|Волчёк Людмила
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости95а (банк)
|пр-т Независимости95 (ЛУЧ)
|12.54
|2мин
|12.56
|146м
|Канопка Влад
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости95 (ЛУЧ)
|пр-т Независимости перекресток с ул. Толбухина
|12.56
|2мин
|12.58
|145м
|Кошель Антонина
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости перекресток с ул. Толбухина
|пр-т Независимости93 (выезд со стоянки)
|12.58
|2мин
|13.00
|161м
|Новицкий Олег
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости93 (выезд со стоянки)
|пр-т Независимости91
|13.00
|2мин
|13.02
|149м
|Махнёв Вадим
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости91
|пр-т Независимости памятник Калинину
|13.02
|2мин
|13.04
|142м
|Лукьяненко Евгений
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости памятник Калинину
|пр-т Независимости89 (остоновочный пункт)
|13.04
|2мин
|13.06
|155м
|Ханок Эдуард
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости89 (остоновочный пункт)
|пр-т Независимости85 (въезд в двор)
|13.06
|2мин
|13.08
|144м
|Бученкова Эльвира
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости85 (вьезд в двор)
|пр-т Независимости83 (угол дома)
|13.08
|2мин
|13.10
|140м
|Ефремов Александр
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости83 (угол дома)
|пр-т Независимости79 (въезд в двор)
|13.10
|2мин
|13.12
|153м
|Запашный Аскольд
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости79 (въезд в двор)
|пр-т Независимости73 (вход в метро)
|13.12
|2мин
|13.14
|132м
|Запашный Эдгард
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости73 (вход в метро)
|пр-т Независимости перекресток с ул. Академическая
|13.14
|2мин
|13.16
|106м
|Гусаков Владимир
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости перекресток с ул. Академическая
|пр-т Независимости65б (БНТУ)
|13.16
|2мин
|13.18
|174м
|Кащеев Валерий
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости65б (БНТУ)
|пр-т Независимости63
|13.18
|2мин
|13.18
|130м
|Сашурин Вадим
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости63
|пр-т Независимости61 (угол дома)
|13.18
|2мин
|13.20
|135м
|Леонтюк Ирина
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости61 (угол дома)
|пр-т Независимости55 (вход банк)
|13.20
|2мин
|13.22
|140м
|Миронова Тамара
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости55 (вход банк)
|пр-т Независимости53 (вход Домашний)
|13.22
|2мин
|13.24
|131м
|Тихонов Александр
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости53 (вход Домашний)
|пр-т Независимости51 (вход в подземный переход)
|13.24
|2мин
|13.26
|151м
|Мухин Алесь
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости51 (вход в подземный переход)
|пл. Я Коласа напротив д. 52 пр-т Независимости
|13.26
|2мин
|13.28
|117м
|Микулич Елена
|
|18.06.2019
|бег
|пл. Я Коласа напротив д. 52 пр-т Независимости
|пл. Я Коласа напротив д. 50(филармония)
|13.28
|2мин
|13.30
|96м
|Мовчан Валерий
|
|18.06.2019
|бег
|пл. Я Коласа напротив д. 50(филармония)
|пл. Я Коласа напротив д. 48 пр-т Независимости (Белита)
|13.30
|2мин
|13.32
|127м
|Танкович Дмитрий
|
|18.06.2019
|бег
|пл. Я Коласа напротив д. 48 пр-т Независимости (Белита)
|пр-т Независимости45/47 (между домами)
|13.32
|2мин
|13.32
|138м
|Копляков Сергей
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости45/47 (между домами)
|пр-т Независимости43 (угол дома «Беларусбанк»)
|13.32
|2мин
|13.34
|139м
|Каминский Владимир
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости43 (угол дома «Беларусбанк»)
|пр-т Независимости41 (выход из пешеходного перехода)
|13.34
|2мин
|13.36
|140м
|Костюченко Константин
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости41 (выход из пешеходного перехода)
|пр-т Независимости39 (выход из подземного перехода)
|13.36
|4 мин
|13.40
|208м
|Довгаленок Дмитрий
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости39 (выход из подземного перехода)
|пр-т Независимости островок пл. Победы
|13.40
|2мин
|13.42
|119м
|Морозов Тимофей
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости островок пл. Победы
|Монумент Победы, пл. Победы напротив вечного огня (островок)
|13.42
|2мин
|13.44
|131м
|Павлович Виктория
|
|18.06.2019
|бег
|Монумент Победы, пл. Победы напротив вечного огня (островок)
|пешеходный переход «Парк Горького»
|13.44
|2мин
|13.46
|131м
|Прокопцов Владимир
|
|18.06.2019
|бег
|пешеходный переход «Парк Горького»
|мост через Свислочь
|13.46
|2мин
|13.48
|140м
|Ковалёв Дмитрий
|
|18.06.2019
|бег
|мост через Свислочь
|заезд на стройку
|13.48
|2мин
|13.50
|174м
|Жданович Александр
|
|18.06.2019
|бег
|заезд на стройку
|пр-т Независимости32 (Белгосцирк)
|13.50
|2мин
|13.52
|168м
|Солодуха Александр
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости32 (Белгосцирк)
|пр-т Независимости29 (шлакбаум МО)
|13.52
|2мин
|13.54
|135м
|Сморигин Евгений
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости29 (шлакбаум МО)
|пр-т Независимости25 (подземный переход)
|13.54
|2мин
|13.56
|150м
|Козеко Николай
|
|18.06.2019
|бег
|пр-т Независимости25 (подземный переход)
|пл. Октябрьская (пр-т Независимости нулевой километр)
|13.56
|2мин
|13.58
|140м
|Колдун Дмитрий
|
|18.06.2019
|бег
|пл. Октябрьская (пр-т Независимости нулевой километр)
|пл. Октябрьская сцена
|13.58
|2мин
|14.00
|80м
|Артист Виталий (Герасимчик)
|прибытие огня на площадь
|18.06.2019
|торжественная часть
|пл. Октябрьская сцена
|
|14.00
|40мин
|
|
|
|согласовать сцену и фан зону фанбарьеры
|18.06.2019
|спецпроект БТ
|Минск ул. Макаенка, 9
|
|17.20
|2ч
|19.20
|
|Гусаченко Сергей / Макей Ольга / Угляница Максим / Шуба Полина
|
|19.06.2109
|ОАО «МЗКТ» спецпроект А2
|Партизанский проспект, 150к4
|
|09.40
|1ч 30мин
|11.10
|
|Грицук Марина / Позняк Игорь
|
|19.06.2109
|ОАО «МАЗ» спецпроект А2
|Социалистическая улица, 2/1
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|11.20
|1ч 30мин
|12.50
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|Вязович Сергей /Камлюк Денис/ Дорохович Александр
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|19.06.2109
|ОАО «МТЗ» спецпроект А2
|ул. Долгобродская, 29
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|13.10
|1ч 30мин
|14.40
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|Бондарчук Анна / Юшкевич Леонид / Павленкова Дарья / Кайтан Николай
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|19.06.2019
|Парк высоких технологий спецпроект А1
|ул. Академика Купревича, 1, корп. 5
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|15.40
|1ч 20мин
|17.00
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|Чичикова Александра / Шатров Александр / Шведко Дмитрий / Богуш Денис
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|20.06.2019
|спецпроект А1
|Виктория «Олимп»
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|10.05
|40мин
|10.45
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|Катулин Георгий / Латушкина Юлия / Малеев Аркадий / Шаблыко Сергей / Яцко Александр
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|20.06.2019
|спецпроект А2
|Ботанический сад
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|11.05
|1ч30мин
|12.35
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|Калюжный Алексей/ Бочков Дмитрий / Филонец Татьяна / г-н Бальди Марио / г-н Ван Ооствейн Паул
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|20.06.2019
|спецпроект А2
|Национальный Академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь
|площадь Парижской Коммуны 1
|14.00
|1ч 40мин
|15.40
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|Боровская Светлана/ Елизарьев Валентин
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|20.06.2019
|спецпроект Виктория парк А1
|пр-т Машерова вход в парк «Виктория»
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|15.50
|60мин
|16.50
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|Демяшкевич Сергей / Захаров Михаил / Наркевич Александра / Калюзина Наталья / Кручинин Сергей / Бенциовский Глеб / Арзамасова Марина / Скрипель Елена / Станюта Мелитина / Каршакевич Александр / Геращенко Андрей
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