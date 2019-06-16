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Маршрут эстафеты огня «Пламя мира» 16-20 июня 2019 г.

17.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Дата Активность Адрес старта / место празднования Адрес финиша Время старта Продолжи-

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 Время финиша Расстояние ФИО факелоносца Комментарий
16.06.2019 спецпроект Курган Славы   13.00 1час 14.00   Тараненко Леонид / Гришин Алексей / Алена Ланская /Дорофеева Ирина 13:03 – прибытие каравана Эстафеты
13:08 – церемония возложения цветов
13:14 – выступление председателя Минского областного Совета депутатов Якубицкой Н.В.

13:20 – Якубицкая передает факел Тараненко – Тараненко бежит от сцены до ступеней Кургана Славы и передает факел Гришину – Гришин поднимает факел на вершину Кургана Славы – Ланская делает круг почета по верхней площадке мемориала и передает факел Дорофеевой – Дорофеева спускает огонь обратно на сцену

13:30 – вручение дипломов и памятных знаков

13:45 – пресс-подход
16.06.2019 спецпроект Линия Сталина   16.00 1ч30мин 17.30      
17.06.2019 торжественная часть пл. Свободы 23а сцена   20.00 10мин 20.10      
17.06.2019 речь первого факелоносца пл. Свободы 23а сцена   20.10 2мин 20.12 сцена Медведь Александр  
17.06.2019 бег пл. Свободы 23а сцена проезжая часть ул.Ленина напротив собора Девы Марии 20.12 2мин 20.14 85м Черкашина Любовь  
17.06.2019 бег проезжая часть ул.Ленина напротив собора Девы Марии ул.Ленина начало моста над ул. Богдановича 20.14 2мин 20.16 160м Гостюхин Владимир  
17.06.2019 бег ул.Ленина начало моста над ул. Богдановича ул.Ленина низ моста на фоне выхода из метро 20.16 2мин 20.18 166м Красный Сергей  
17.06.2019 бег ул.Ленина низ моста на фоне выхода из метро пр-т Победителей 2 (пешеходный переход) 20.18 2мин 20.20 160м Зинкевич Ольга

 

  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 2 (пешеходный переход) пр-т Победителей 7 20.20 2мин 20.22 153м Ледовская Татьяна  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 7 пр-т Победителей 11 20.22 2мин 20.24 150м Мартынов Сергей  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 11 Дворец Спорта пр-т Победителей, 4 (выезд со стоянки) 20.24 2мин 20.26 145м Макаренко Сергей  
17.06.2019 бег Дворец Спорта пр-т Победителей, 4 (выезд со стоянки) пр-т Победителей 19 (угол здания ближе к перекрестку) 20.26 2мин 20.28 155м Смоляков Юрий  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 19 (угол здания ближе к перекрестку) перекресток пр-т Победителей с ул. Мельникайте (за остановкой Общ. тр-та) 20.28 2мин 20.30 170м Ярмоленко Анатолий  
17.06.2019 бег перекресток пр-т Победителей с ул. Мельникайте (за остановкой Общ. тр-та) середина пути напротив д 29 по пр-т Победителей 20.30 2мин 20.32 180м Мазурёнок Ольга  
17.06.2019 бег середина пути напротив д 29 по пр-т Победителей пешеходный переход перед перекрестком пр-т Победителей и пр-та Машерова 20.32 2мин 20.34 160м Романьков Александр  
17.06.2019 бег пешеходный переход перед перекрестком пр-т Победителей и пр-та Машерова тротуар пр-та Машерова перед стелой (боковой подъем) 20.34 2мин 20.36 123м Цилинская Наталья  
17.06.2019 бег тротуар пр-та Машерова перед стелой (боковой подъем) стела «Минск Город Герой» 20.36 2мин 20.38 123м Руммо Олег  
17.06.2019 бег стела «Минск Город Герой» пр-т Победителей 41 20.38 2мин 20.40 120м Астапкович Игорь  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 43к1 пр-т Победителей перекресток с ул. Гвардейской 20.40 4 мин 20.44 290м Бабарикин Виктор  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 51к1 (книжный магазин) пр-т Победителей 51к2 20.46 2мин 20.48 133м Алехин Николай  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 51к2 пр-т Победителей 53к1 (напротив остановки) 20.48 2мин 20.50 162м Курьян Денис  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 53к1 (напротив остановки) пр-т Победителей 57 (вход в парк «Победа»р-н остановки общ. тр-та) 20.50 2мин 20.52 130м Дайнеко Валерий  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 57 (вход в парк «Победа»р-н остановки общ. тр-та) пр-т Победителей 59 (напротив Г-ца «Виктория») 20.52 2мин 20.54 160м Поплавская Ядвига  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 59 (напротив Г-ца «Виктория») пр-т Победителей 59а (напротив 2го корпуса Г-ца «Виктория») 20.54 2мин 20.56 190м Маджидов Камандар  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 59а (напротив 2го корпуса Г-ца «Виктория») пр-т Победителей 61(остановка общ. тр-та ЗАО «Атлант») 20.56 2мин 20.58 190м Молчан Виктор  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 61(остановка общ. тр-та ЗАО «Атлант») пр-т Победителей 12 (первый заезд на стоянку напротив резиденции) 20.58 2мин 21.00 160м Гуринович Игорь  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 12 (первый заезд на стоянку напротив резиденции) пр-т Победителей 14 (первый заезд в карман БелЭКСПО) 21.00 2мин 21.02 170м Кример Ростислав  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 14 (первый заезд в карман БелЭКСПО) пр-т Победителей 14 (второй заезд к БелЭКСПО) 21.02 2мин 21.04 160м Дарья Домрачева  
17.06.2019 бег пр-т Победителей 14 (второй заезд к БелЭКСПО) площадь Герба и Флага 21.04 2мин 21.06 130м Максим Мирный  
17.06.2019 торжественный концерт площадь Герба и Флага   21.06         450 факелолносцев участвуют в концерте
17.06.2019 Торжественная встреча эстафеты в г.Минске площадь Герба и Флага   22:00 30 мин 22:30     После художественных номеров на сцену поднимаются представители Национальной сборной Республики Беларусь – А.А.Сивак, В.А.Лукашенко и С.М.Ковальчук встречают эстафету на сцене – им передают факел Александр Богданович, Дарья Домрачева и ещё один факелоносец – представители организаций-учредителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» вместе зажигают огонь в чаше – Государственные гимн Республики Беларусь

22:20 – 22:25 – выступления  А.А.Сивака, В.А.Лукашенко и С.М.Ковальчука

22:25 – А.Медведь принимает факел и передает его С.Попову, О.Мазуренок и Э.Герман как символ преемственности поколений

22:25 – 22:30 – музыкальная композиция
18.06.2019 торжественная часть пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека»   12.10 16мин 12.26      
18.06.2019 бег пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека» пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека» проезжая часть 12.26 2мин 12.28 119м Скардино Надежда  
18.06.2019 бег пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека» проезжая часть проспекта Независимости р-н д.131к2 12.28 2мин 12.30 159м Хлестов Алексей  
18.06.2019 бег проезжая часть проспекта Независимости р-н д.131к2 пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (начало моста) 12.30 2мин 12.32 184м Гурков Виталий  
18.06.2019 бег пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (начало моста) пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (середина моста) 12.32 2мин 12.34 143м Саймон Клегг  
18.06.2019 бег пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (середина моста) пр-т Независимости117 (мост напротив вывески «Белинвест банк») 12.34 2мин 12.36 150м Петкевич Александр  
18.06.2019 бег пр-т Независимости117 (мост напротив вывески «Белинвест банк») пр-т Независимости117 пешеходный переход 12.36 2мин 12.38 131м Вяленкова Ирина  
18.06.2019 бег пр-т Независимости117 пешеходный переход пр-т Независимости115 (заезд в местный проезд) 12.38 2мин 12.40 115м Афанасьева Инна  
18.06.2019 бег пр-т Независимости115 (заезд в местный проезд) пр-т Независимости111/ 113 между домами 12.40 2мин 12.42 150м Котюга Анжелика  
18.06.2019 бег пр-т Независимости111/ 113 между домами пр-т Независимости107 вход в метро 12.42 2мин 12.44 150м Кравцевич Иван  
18.06.2019 бег пр-т Независимости107 вход в метро пр-т Независимости103/ 105 между домами 12.44 2мин 12.46 150м Цупер Алла  
18.06.2019 бег пр-т Независимости103/ 105 между домами пр-т Независимости101 (угол дома) 12.46 2мин 12.48 149м Хрусталёв Егор  
18.06.2019 бег пр-т Независимости101 (угол дома) пр-т Независимости99 (БГАТУ середина стоянки) 12.48 2мин 12.50 153м Гуськова Анна  
18.06.2019 бег пр-т Независимости99 (БГАТУ середина стоянки) пр-т Независимости99к4 (БГАТУ угол здания) 12.50 2мин 12.52 147м Агурбаш Анжелика  
18.06.2019 бег пр-т Независимости99к4 (БГАТУ угол здания) пр-т Независимости95а (банк) 12.52 2мин 12.54 148м Волчёк Людмила  
18.06.2019 бег пр-т Независимости95а (банк) пр-т Независимости95 (ЛУЧ) 12.54 2мин 12.56 146м Канопка Влад  
18.06.2019 бег пр-т Независимости95 (ЛУЧ) пр-т Независимости перекресток с ул. Толбухина 12.56 2мин 12.58 145м Кошель Антонина  
18.06.2019 бег пр-т Независимости перекресток с ул. Толбухина пр-т Независимости93 (выезд со стоянки) 12.58 2мин 13.00 161м Новицкий Олег  
18.06.2019 бег пр-т Независимости93 (выезд со стоянки) пр-т Независимости91 13.00 2мин 13.02 149м Махнёв Вадим  
18.06.2019 бег пр-т Независимости91 пр-т Независимости памятник Калинину 13.02 2мин 13.04 142м Лукьяненко Евгений  
18.06.2019 бег пр-т Независимости памятник Калинину пр-т Независимости89 (остоновочный пункт) 13.04 2мин 13.06 155м Ханок Эдуард  
18.06.2019 бег пр-т Независимости89 (остоновочный пункт) пр-т Независимости85 (въезд в двор) 13.06 2мин 13.08 144м Бученкова Эльвира  
18.06.2019 бег пр-т Независимости85 (вьезд в двор) пр-т Независимости83 (угол дома) 13.08 2мин 13.10 140м Ефремов Александр  
18.06.2019 бег пр-т Независимости83 (угол дома) пр-т Независимости79 (въезд в двор) 13.10 2мин 13.12 153м Запашный Аскольд  
18.06.2019 бег пр-т Независимости79 (въезд в двор) пр-т Независимости73 (вход в метро) 13.12 2мин 13.14 132м Запашный Эдгард  
18.06.2019 бег пр-т Независимости73 (вход в метро) пр-т Независимости перекресток с ул. Академическая 13.14 2мин 13.16 106м Гусаков Владимир  
18.06.2019 бег пр-т Независимости перекресток с ул. Академическая пр-т Независимости65б (БНТУ) 13.16 2мин 13.18 174м Кащеев Валерий  
18.06.2019 бег пр-т Независимости65б (БНТУ) пр-т Независимости63 13.18 2мин 13.18 130м Сашурин Вадим  
18.06.2019 бег пр-т Независимости63 пр-т Независимости61 (угол дома) 13.18 2мин 13.20 135м Леонтюк Ирина  
18.06.2019 бег пр-т Независимости61 (угол дома) пр-т Независимости55 (вход банк) 13.20 2мин 13.22 140м Миронова Тамара  
18.06.2019 бег пр-т Независимости55 (вход банк) пр-т Независимости53 (вход Домашний) 13.22 2мин 13.24 131м Тихонов Александр  
18.06.2019 бег пр-т Независимости53 (вход Домашний) пр-т Независимости51 (вход в подземный переход) 13.24 2мин 13.26 151м Мухин Алесь  
18.06.2019 бег пр-т Независимости51 (вход в подземный переход) пл. Я Коласа напротив д. 52 пр-т Независимости 13.26 2мин 13.28 117м Микулич Елена  
18.06.2019 бег пл. Я Коласа напротив д. 52 пр-т Независимости пл. Я Коласа напротив д. 50(филармония) 13.28 2мин 13.30 96м Мовчан Валерий  
18.06.2019 бег пл. Я Коласа напротив д. 50(филармония) пл. Я Коласа напротив д. 48 пр-т Независимости (Белита) 13.30 2мин 13.32 127м Танкович Дмитрий  
18.06.2019 бег пл. Я Коласа напротив д. 48 пр-т Независимости (Белита) пр-т Независимости45/47 (между домами) 13.32 2мин 13.32 138м Копляков Сергей  
18.06.2019 бег пр-т Независимости45/47 (между домами) пр-т Независимости43 (угол дома «Беларусбанк») 13.32 2мин 13.34 139м Каминский Владимир  
18.06.2019 бег пр-т Независимости43 (угол дома «Беларусбанк») пр-т Независимости41 (выход из пешеходного перехода) 13.34 2мин 13.36 140м Костюченко Константин  
18.06.2019 бег пр-т Независимости41 (выход из пешеходного перехода) пр-т Независимости39 (выход из подземного перехода) 13.36 4 мин 13.40 208м Довгаленок Дмитрий  
18.06.2019 бег пр-т Независимости39 (выход из подземного перехода) пр-т Независимости островок пл. Победы 13.40 2мин 13.42 119м Морозов Тимофей  
18.06.2019 бег пр-т Независимости островок пл. Победы Монумент Победы, пл. Победы напротив вечного огня (островок) 13.42 2мин 13.44 131м Павлович Виктория  
18.06.2019 бег Монумент Победы, пл. Победы напротив вечного огня (островок) пешеходный переход «Парк Горького» 13.44 2мин 13.46 131м Прокопцов Владимир  
18.06.2019 бег пешеходный переход «Парк Горького» мост через Свислочь 13.46 2мин 13.48 140м Ковалёв Дмитрий  
18.06.2019 бег мост через Свислочь заезд на стройку 13.48 2мин 13.50 174м Жданович Александр  
18.06.2019 бег заезд на стройку пр-т Независимости32 (Белгосцирк) 13.50 2мин 13.52 168м Солодуха Александр  
18.06.2019 бег пр-т Независимости32 (Белгосцирк) пр-т Независимости29 (шлакбаум МО) 13.52 2мин 13.54 135м Сморигин Евгений  
18.06.2019 бег пр-т Независимости29 (шлакбаум МО) пр-т Независимости25 (подземный переход) 13.54 2мин 13.56 150м Козеко Николай  
18.06.2019 бег пр-т Независимости25 (подземный переход) пл. Октябрьская (пр-т Независимости нулевой километр) 13.56 2мин 13.58 140м Колдун Дмитрий  
18.06.2019 бег пл. Октябрьская (пр-т Независимости нулевой километр) пл. Октябрьская сцена 13.58 2мин 14.00 80м Артист Виталий (Герасимчик) прибытие огня на площадь
18.06.2019 торжественная часть пл. Октябрьская сцена   14.00 40мин       согласовать сцену и фан зону фанбарьеры
18.06.2019 спецпроект БТ Минск ул. Макаенка, 9   17.20 19.20   Гусаченко Сергей / Макей Ольга / Угляница Максим / Шуба Полина  
19.06.2109 ОАО «МЗКТ» спецпроект А2 Партизанский проспект, 150к4   09.40 1ч 30мин 11.10   Грицук Марина / Позняк Игорь  
19.06.2109 ОАО «МАЗ» спецпроект А2 Социалистическая улица, 2/1   11.20 1ч 30мин 12.50   Вязович Сергей /Камлюк Денис/ Дорохович Александр  
19.06.2109 ОАО «МТЗ» спецпроект А2 ул. Долгобродская, 29   13.10 1ч 30мин 14.40   Бондарчук Анна / Юшкевич Леонид / Павленкова Дарья / Кайтан Николай  
19.06.2019 Парк высоких технологий спецпроект А1 ул. Академика Купревича, 1, корп. 5   15.40 1ч 20мин 17.00   Чичикова Александра / Шатров Александр / Шведко Дмитрий / Богуш Денис  
20.06.2019 спецпроект А1 Виктория «Олимп»   10.05 40мин 10.45   Катулин Георгий / Латушкина Юлия / Малеев Аркадий / Шаблыко Сергей / Яцко Александр  
20.06.2019 спецпроект А2 Ботанический сад   11.05 1ч30мин 12.35   Калюжный Алексей/ Бочков Дмитрий / Филонец Татьяна / г-н Бальди Марио / г-н Ван Ооствейн Паул  
20.06.2019 спецпроект А2 Национальный Академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь площадь Парижской Коммуны 1 14.00 1ч 40мин 15.40   Боровская Светлана/ Елизарьев Валентин  
20.06.2019 спецпроект Виктория парк А1 пр-т Машерова вход в парк «Виктория»   15.50 60мин 16.50   Демяшкевич Сергей / Захаров Михаил / Наркевич Александра / Калюзина Наталья / Кручинин Сергей / Бенциовский Глеб / Арзамасова Марина / Скрипель Елена / Станюта Мелитина / Каршакевич Александр / Геращенко Андрей  

 

 

 

 

 

 

 

 
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