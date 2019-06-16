Маршрут эстафеты огня «Пламя мира» 16-20 июня 2019 г.

13:20 – Якубицкая передает факел Тараненко – Тараненко бежит от сцены до ступеней Кургана Славы и передает факел Гришину – Гришин поднимает факел на вершину Кургана Славы – Ланская делает круг почета по верхней площадке мемориала и передает факел Дорофеевой – Дорофеева спускает огонь обратно на сцену

17.06.2019

Торжественная встреча эстафеты в г.Минске

площадь Герба и Флага

22:00

30 мин

22:30