Прием граждан проведет заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома — начальник милиции общественной безопасности

Источник материала: Вороновская газета





20 июня с 11.00 до 13.00 в кабинете №10 административного здания Вороновского РОВД по адресу: г.п. Вороново, ул.Советская, д. 39, прием граждан по личным вопросам проведет заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома – начальник милиции общественной безопасности Валентин Петрович Осипович.

Предварительная запись на прием по телефону 8-01594-2-12-66 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.