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Прием граждан проведет заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома — начальник милиции общественной безопасности
17.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
20 июня с 11.00 до 13.00 в кабинете №10 административного здания Вороновского РОВД по адресу: г.п. Вороново, ул.Советская, д. 39, прием граждан по личным вопросам проведет заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома – начальник милиции общественной безопасности Валентин Петрович Осипович.
Предварительная запись на прием по телефону 8-01594-2-12-66 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.
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Прием граждан проведет заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома — начальник милиции общественной безопасности
20 июня с 11.00 до 13.00 в кабинете №10 административного здания Вороновского РОВД по адресу: г.п. Вороново, ул.Советская, д. 39, прием граждан по личным вопросам проведет...
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