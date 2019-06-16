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На Августовском канале впервые пройдет ультрамарафон: принять участие смогут все желающие

17.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Августовском канале впервые пройдет ультрамарафон: принять участие смогут все желающие

50-километровый пробег, поучаствовать в котором могут все желающие, впервые проведут на Августовском канале. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Первые легкоатлетические соревнования «Августовский канал — трейл-2019» пройдут 22 июня. Местом старта станет шлюз «Домбровка». «Мы подготовили для любителей бега сразу несколько дистанций, чтобы каждый мог выбрать себе маршрут по силам. 

На Августовском канале впервые пройдет ультрамарафон: принять участие смогут все желающие

Продолжается регистрация на забеги протяженностью 8,8 км, 22 км. Самым длинным станет 50-километровый пробег, маршрут которого проложен по самым живописным местам в окрестностях Августовского канала», — рассказали в управлении спорта и туризма. Трасса состоит как из асфальтированных участков, так и из грунтовых дорог, есть на маршруте и лесные тропинки.

На Августовском канале впервые пройдет ультрамарафон: принять участие смогут все желающие

На пунктах питания длинных дистанций для участников подготовят воду и сухофрукты. После финиша забега в 22 км и 50 км запланировано угощение гречневой кашей. Все финишировавшие получат уникальную медаль. Готовят для участников и развлекательную программу.

«Популярность бега в регионе растет. Об этом свидетельствует и все растущее количество участников различных пробегов, соревнований. Участие в пробегах стало и популярным видом туризма. Вот и на «Августовский канал — трейл-2019″ уже подано свыше 200 заявок от бегунов из России и Беларуси», — рассказали в управлении спорта и туризма. Победители будут определяться в нескольких возрастных группах — от «моложе 17 лет» до «старше 70 лет».

На Августовском канале впервые пройдет ультрамарафон: принять участие смогут все желающие

Пробег станет одним из этапов Гродненской беговой лиги. Она объединяет семь топовых стартов сезона в регионе, участники которых по итогам года смогут побороться за победу в общем зачете. В календарь лиги, например, включены Международный марафон дружбы Гродно-Друскининкай, Новогодний мини-марафон, забег «Гродненская ночная десятка» по пересеченной местности.

 

#афиша
https://www.belta.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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50-километровый пробег, поучаствовать в котором могут все желающие, впервые проведут на Августовском канале. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма...
 
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