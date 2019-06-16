На Августовском канале впервые пройдет ультрамарафон: принять участие смогут все желающие

Источник материала: Вороновская газета





50-километровый пробег, поучаствовать в котором могут все желающие, впервые проведут на Августовском канале. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Первые легкоатлетические соревнования «Августовский канал — трейл-2019» пройдут 22 июня. Местом старта станет шлюз «Домбровка». «Мы подготовили для любителей бега сразу несколько дистанций, чтобы каждый мог выбрать себе маршрут по силам.





Продолжается регистрация на забеги протяженностью 8,8 км, 22 км. Самым длинным станет 50-километровый пробег, маршрут которого проложен по самым живописным местам в окрестностях Августовского канала», — рассказали в управлении спорта и туризма. Трасса состоит как из асфальтированных участков, так и из грунтовых дорог, есть на маршруте и лесные тропинки.





На пунктах питания длинных дистанций для участников подготовят воду и сухофрукты. После финиша забега в 22 км и 50 км запланировано угощение гречневой кашей. Все финишировавшие получат уникальную медаль. Готовят для участников и развлекательную программу.

«Популярность бега в регионе растет. Об этом свидетельствует и все растущее количество участников различных пробегов, соревнований. Участие в пробегах стало и популярным видом туризма. Вот и на «Августовский канал — трейл-2019″ уже подано свыше 200 заявок от бегунов из России и Беларуси», — рассказали в управлении спорта и туризма. Победители будут определяться в нескольких возрастных группах — от «моложе 17 лет» до «старше 70 лет».





Пробег станет одним из этапов Гродненской беговой лиги. Она объединяет семь топовых стартов сезона в регионе, участники которых по итогам года смогут побороться за победу в общем зачете. В календарь лиги, например, включены Международный марафон дружбы Гродно-Друскининкай, Новогодний мини-марафон, забег «Гродненская ночная десятка» по пересеченной местности.