ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы не терпеть: появилось приложение, показывающее туалеты Минска

17.06.2019 10:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В магазине Play Market для Android-гаджетов появилось приложение под названием «Туалеты Минска». На странице приложения сказано: «все туалеты гостеприимного Минска всегда под рукой».


«Экстренные ситуации могут случится с каждым, особенно обидно, когда в незнакомом городе. Во избежание конфуза, с нашим приложением вы в любой момент сможете найти надежное и уединенное место для размышлений в гостеприимном городе Минске, столице Беларуси», — добавляют разработчики.

Пока программа находится в статусе бета-тестирования. Но уже сейчас «Туалеты Минска» предлагают карту с бесплатными и платными туалетами города, в том числе — рядом с точкой, в который сейчас находится пользователь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока программа находится в статусе бета-тестирования.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Крыму умер 17-летний российский биатлонист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика