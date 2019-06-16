В Крыму умер 17-летний российский биатлонист

Источник материала: Tut.by

В российском биатлоне случилась трагедия. Погиб 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России. Он умер во время сборов команды в Крыму, сообщает «Чемпионат» .



Фото: instagram.com/artemiy.khasankaev

Трагедия в Крыму

МЧС и полиция Крыма все еще работают над тем, чтобы восстановить полную картину происшествия, однако в общих чертах уже известно, что случилось с Хасанкаевым.

Группа спортсменов из Мурманской области, в составе которой приехал и Хасанкаев, проводила в Крыму тренировочный сбор. Атлеты разместились на базе отдыха в поселке Рыбачье в городском округе Алушта и утром 15 июня вышли на запланированную утреннюю пробежку.

Артемий во время пробежки отстал от основной группы и исчез. На базу он так и не вернулся.

Тренеры забили тревогу после обеда. В 16.30 в службу спасения поступил звонок о пропаже юноши. В кратчайшее время была сформирована поисковая бригада: на поиски Хасанкаева был отправлен спасательный отряд Liza Alert, сотрудники службы спасения, полиции, пожарной охраны, кинологи «Россоюзспаса», а также водолазы — для поиска в акватории Черного моря.

Итоги поисков оказались неутешительными. «К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование», — сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Согласно одной из версий, причиной смерти юноши стала остановка сердца. Однако ее предстоит проверить компетентным органам. Также полиция постарается выяснить, почему юный биатлонист свернул с привычного маршрута утренней пробежки спортсменов.

Мечта о сборной России

Артемию Хасанкаеву было всего 17 лет, однако он к своим годам сумел добраться до уровня сборной России. В 2019 году он в составе национальной команды отправился на первенство Европы в Словакию, в котором принимали участие спортсмены не старше 19 лет. Артемий получил шанс проявить себя в индивидуальной гонке, в которой занял 14-е место.

На российской арене Хасанкаев весьма успешно выступал за родной регион — Мурманскую область. На недавнем первенстве России среди юношей 2000−2001 годов рождения Артемий финишировал первым в спринте и помог команде выиграть командную гонку.

По итогам завершившегося сезона Хасанкаев занимал третье место в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России и мечтал о том, чтобы попасть в состав взрослой сборной страны.

Этой мечте уже не суждено сбыться.

Страшный месяц

Начало лета для российского спорта вообще получилось трагичным.

За день до гибели Хасанкаева в США средь бела дня был убит сноубордист Дмитрий Кольцов. Наркоман после словесной перепалки застрелил 31-летнего спортсмена из пистолета.

Мастер спорта по борьбе Сергей Чуев 7 июня вступился за девушку в Москве. Его били втроем, а затем сбросили с моста в пруд, где он и умер . Скорой помощи спасать было уже некого.

А в самом конце мая в Санкт-Петербурге погиб член молодежной сборной России по виндсерфингу Артем Акимов. Во время тренировки он столкнулся со скоростным катером «Метеор» в Санкт-Петербурге. Еще одна трагедия с молодым спортсменом…