ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Крыму умер 17-летний российский биатлонист

17.06.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В российском биатлоне случилась трагедия. Погиб 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России. Он умер во время сборов команды в Крыму, сообщает «Чемпионат».


Фото: instagram.com/artemiy.khasankaev

Трагедия в Крыму

МЧС и полиция Крыма все еще работают над тем, чтобы восстановить полную картину происшествия, однако в общих чертах уже известно, что случилось с Хасанкаевым.

Группа спортсменов из Мурманской области, в составе которой приехал и Хасанкаев, проводила в Крыму тренировочный сбор. Атлеты разместились на базе отдыха в поселке Рыбачье в городском округе Алушта и утром 15 июня вышли на запланированную утреннюю пробежку.

Артемий во время пробежки отстал от основной группы и исчез. На базу он так и не вернулся.

Тренеры забили тревогу после обеда. В 16.30 в службу спасения поступил звонок о пропаже юноши. В кратчайшее время была сформирована поисковая бригада: на поиски Хасанкаева был отправлен спасательный отряд Liza Alert, сотрудники службы спасения, полиции, пожарной охраны, кинологи «Россоюзспаса», а также водолазы — для поиска в акватории Черного моря.

Итоги поисков оказались неутешительными. «К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование», — сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Согласно одной из версий, причиной смерти юноши стала остановка сердца. Однако ее предстоит проверить компетентным органам. Также полиция постарается выяснить, почему юный биатлонист свернул с привычного маршрута утренней пробежки спортсменов.

Мечта о сборной России

Артемию Хасанкаеву было всего 17 лет, однако он к своим годам сумел добраться до уровня сборной России. В 2019 году он в составе национальной команды отправился на первенство Европы в Словакию, в котором принимали участие спортсмены не старше 19 лет. Артемий получил шанс проявить себя в индивидуальной гонке, в которой занял 14-е место.

На российской арене Хасанкаев весьма успешно выступал за родной регион — Мурманскую область. На недавнем первенстве России среди юношей 2000−2001 годов рождения Артемий финишировал первым в спринте и помог команде выиграть командную гонку.

По итогам завершившегося сезона Хасанкаев занимал третье место в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России и мечтал о том, чтобы попасть в состав взрослой сборной страны.

Этой мечте уже не суждено сбыться.

Страшный месяц

Начало лета для российского спорта вообще получилось трагичным.

За день до гибели Хасанкаева в США средь бела дня был убит сноубордист Дмитрий Кольцов. Наркоман после словесной перепалки застрелил 31-летнего спортсмена из пистолета.

Мастер спорта по борьбе Сергей Чуев 7 июня вступился за девушку в Москве. Его били втроем, а затем сбросили с моста в пруд, где он и умер. Скорой помощи спасать было уже некого.

А в самом конце мая в Санкт-Петербурге погиб член молодежной сборной России по виндсерфингу Артем Акимов. Во время тренировки он столкнулся со скоростным катером «Метеор» в Санкт-Петербурге. Еще одна трагедия с молодым спортсменом…

Убита жена бывшего вратаря сборной России по хоккею, возможный убийца — сын

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российском биатлоне случилась трагедия. Погиб 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России.
 
Новости дня
Новости разные
 
появилось устройство, которое может взломать любой iPhone и Android-смартфон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика