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В Крыму умер 17-летний российский биатлонист
Источник материала: Tut.by
В российском биатлоне случилась трагедия. Погиб 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России. Он умер во время сборов команды в Крыму, сообщает
Трагедия в Крыму
МЧС и полиция Крыма все еще работают над тем, чтобы восстановить полную картину происшествия, однако в общих чертах уже известно, что случилось с Хасанкаевым.
Группа спортсменов из Мурманской области, в составе которой приехал и Хасанкаев, проводила в Крыму тренировочный сбор. Атлеты разместились на базе отдыха в поселке Рыбачье в городском округе Алушта и утром 15 июня вышли на запланированную утреннюю пробежку.
Артемий во время пробежки отстал от основной группы и исчез. На базу он так и не вернулся.
Тренеры забили тревогу после обеда. В 16.30 в службу спасения поступил звонок о пропаже юноши. В кратчайшее время была сформирована поисковая бригада: на поиски Хасанкаева был отправлен спасательный отряд Liza Alert, сотрудники службы спасения, полиции, пожарной охраны, кинологи «Россоюзспаса», а также водолазы — для поиска в акватории Черного моря.
Итоги поисков оказались неутешительными. «К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование», — сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
Согласно одной из версий, причиной смерти юноши стала остановка сердца. Однако ее предстоит проверить компетентным органам. Также полиция постарается выяснить, почему юный биатлонист свернул с привычного маршрута утренней пробежки спортсменов.
Мечта о сборной России
Артемию Хасанкаеву было всего 17 лет, однако он к своим годам сумел добраться до уровня сборной России. В 2019 году он в составе национальной команды отправился на первенство Европы в Словакию, в котором принимали участие спортсмены не старше 19 лет. Артемий получил шанс проявить себя в индивидуальной гонке, в которой занял 14-е место.
На российской арене Хасанкаев весьма успешно выступал за родной регион — Мурманскую область. На недавнем первенстве России среди юношей 2000−2001 годов рождения Артемий финишировал первым в спринте и помог команде выиграть командную гонку.
По итогам завершившегося сезона Хасанкаев занимал третье место в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России и мечтал о том, чтобы попасть в состав взрослой сборной страны.
Этой мечте уже не суждено сбыться.
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В российском биатлоне случилась трагедия. Погиб 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России.
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