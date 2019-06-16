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появилось устройство, которое может взломать любой iPhone и Android-смартфон
Источник материала: Tut.by
Израильская компания Cellebrite в своем Twitter-аккаунте
На сайте компании
Создатели устройства предложат использовать его правоохранительным органам. Также утверждается, что с помощью UFED можно получить доступ к сторонним приложениям на аппарате, перепискам в чатах, сообщениям в электронной почте, а также удаленному контенту.
По сообщениям Cellebrite, взлому поддаются гаджеты Apple с iOS 7 по iOS 12.3, а также популярные Android-смартфоны от Samsung, Motorola, Huawei, LG, Xiaomi и других брендов.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:
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Создатели устройства предложат использовать его правоохранительным органам.
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