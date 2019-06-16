появилось устройство, которое может взломать любой iPhone и Android-смартфон

Источник материала: Tut.by

Израильская компания Cellebrite в своем Twitter-аккаунте заявила , что создала устройство для взлома практически любого современного смартфона.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: iPhones.ru

На сайте компании утверждается , что аппарат под названием Universal Forensic Extraction Device (UFED) является «единственным программно-аппаратным комплексом, способным разблокировать и извлечь важные данные с мобильных телефонов под управлением iOS и Android».

Создатели устройства предложат использовать его правоохранительным органам. Также утверждается, что с помощью UFED можно получить доступ к сторонним приложениям на аппарате, перепискам в чатах, сообщениям в электронной почте, а также удаленному контенту.

По сообщениям Cellebrite, взлому поддаются гаджеты Apple с iOS 7 по iOS 12.3, а также популярные Android-смартфоны от Samsung, Motorola, Huawei, LG, Xiaomi и других брендов.

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