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появилось устройство, которое может взломать любой iPhone и Android-смартфон

17.06.2019 10:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Израильская компания Cellebrite в своем Twitter-аккаунте заявила, что создала устройство для взлома практически любого современного смартфона.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: iPhones.ru

На сайте компании утверждается, что аппарат под названием Universal Forensic Extraction Device (UFED) является «единственным программно-аппаратным комплексом, способным разблокировать и извлечь важные данные с мобильных телефонов под управлением iOS и Android».

Создатели устройства предложат использовать его правоохранительным органам. Также утверждается, что с помощью UFED можно получить доступ к сторонним приложениям на аппарате, перепискам в чатах, сообщениям в электронной почте, а также удаленному контенту.

По сообщениям Cellebrite, взлому поддаются гаджеты Apple с iOS 7 по iOS 12.3, а также популярные Android-смартфоны от Samsung, Motorola, Huawei, LG, Xiaomi и других брендов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Создатели устройства предложат использовать его правоохранительным органам.
 
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