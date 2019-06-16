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В Дрогичинском районе авто врезалось в дерево: пострадали водитель и 13-летний пассажир
17.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Дрогичинском районе автомобиль «Пежо» врезался в придорожное дерево: пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло 15 июня около 16.00 на автодороге Н77 Антополь-Береза. Предварительно сообщается, что 63-летняя жительница деревни Именин Дрогичинского района ехала за рулем автомобиля «Пежо-306» и на 3-м км автодороги не справилась с управлением. Легковушка съехала в кювет, где врезалась в придорожное дерево.
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В Дрогичинском районе автомобиль «Пежо» врезался в придорожное дерево: пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД...
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