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В Дрогичинском районе авто врезалось в дерево: пострадали водитель и 13-летний пассажир

17.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Дрогичинском районе автомобиль «Пежо» врезался в придорожное дерево: пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 15 июня около 16.00 на автодороге Н77 Антополь-Береза. Предварительно сообщается, что 63-летняя жительница деревни Именин Дрогичинского района ехала за рулем автомобиля «Пежо-306» и на 3-м км автодороги не справилась с управлением. Легковушка съехала в кювет, где врезалась в придорожное дерево.

 
 
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В Дрогичинском районе автомобиль «Пежо» врезался в придорожное дерево: пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД...
 
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