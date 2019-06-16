|
Два человека пострадали при столкновении "Газели" и фуры в Барановичах
17.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло на перекрестке проспект Советский – улица Доменикана 16 июня.
16 июня. ДТП в Северном микрорайоне. Все фото: @ssnmp_baranovichi
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло на перекрестке проспект Советский – улица Доменикана 16 июня. 16 июня. ДТП в Северном микрорайоне. Все фото: @ssnmp_baranovichi По предварительной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)