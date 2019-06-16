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Температурный рекорд побит в Пинске

17.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Температурный рекорд дня побит в Пинске 16 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температурный рекорд побит в Пинске

Воздух в Пинске прогрелся до 32,6 градуса. До этого рекордными считали плюс 31,7 - такая температура была зафиксирована 16 июня в 2007 году.

Выше 30 градусов было и в других городах на юге страны - например, в Бресте и Пружанах, но там температурные рекорды не были побиты.

По прогнозам синоптиков, 17 июня в отдельных районах днем ожидается до 30 градусов, местами по республике пройдут дожди и грозы. Ветер будет южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. В Минске ожидается без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%), температура воздуха днем - 23-25 градусов тепла, вечером - 20-22 выше нуля.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Температурный рекорд дня побит в Пинске 16 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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