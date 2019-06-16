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Жара спадет, придут дожди. Погода в Бресте на этой неделе

17.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На новой рабочей неделе в Бресте, наконец, спадет жара, а в четверг обещают сильные дожди.

Жара спадет, придут дожди. Погода в Бресте на этой неделе

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +23°С, во вторник — на два градуса выше, сообщает pogoda.by.

В среду во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха составит +23…+25°С.

Жара спадет, придут дожди. Погода в Бресте на этой неделе

В четверг Брест накроют дожди. Во второй половине дня обещают сильный дождь и грозу. Столбик термометра поднимется до +27°С.

В пятницу также возможен дождь. Воздух прогреется до +29°С.

 
Теги: Брест
 
 
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  На новой рабочей неделе в Бресте, наконец, спадет жара, а в четверг обещают сильные дожди. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY В понедельник будет переменная облачность...
 
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