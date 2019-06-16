|
Жара спадет, придут дожди. Погода в Бресте на этой неделе
17.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На новой рабочей неделе в Бресте, наконец, спадет жара, а в четверг обещают сильные дожди.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +23°С, во вторник — на два градуса выше,
В среду во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха составит +23…+25°С.
В четверг Брест накроют дожди. Во второй половине дня обещают сильный дождь и грозу. Столбик термометра поднимется до +27°С.
В пятницу также возможен дождь. Воздух прогреется до +29°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На новой рабочей неделе в Бресте, наконец, спадет жара, а в четверг обещают сильные дожди. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY В понедельник будет переменная облачность...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)