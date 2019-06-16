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Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии с маршруткой и такси под Минском

17.06.2019 10:18 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии с маршруткой и такси под Минском
Фото Минского областного управления МЧС

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирка такси погибла в аварии на трассе под Минском, пострадали пять человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла сегодня утром на трассе Р28 вблизи д.Лошаны Минского района. "Такси Kia врезалось в стоящую на остановке маршрутку Peugeot. Причины того, почему водитель такси въехал в остановившуюся машину, устанавливаются", - сказал Сергей Чеботарев.

В результате аварии скончалась пассажирка такси, которая была на заднем сиденье. Госпитализированы также водитель и еще один пассажир Kia. Различные травмы получили три человека, которые ехали в маршрутке.

Как проинформировали в Минском областном управлении МЧС, водителя и двух пассажиров из легковушки деблокировали спасатели. После реанимационных мероприятий бригадой скорой помощи была констатирована смерть женщины.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирка такси погибла в аварии на трассе под Минском, пострадали пять человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный...
 
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