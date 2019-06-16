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Кот Алибасова за два дня заработал $150 тысяч

17.06.2019 10:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кот Алибасова за два дня заработал 0 тысяч
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Найденный после пропажи кот Бари Алибасова по кличке Чуча за два дня получил предложения от рекламных агентств на сумму более 150 тысяч долларов, сообщает телеканал 360 со ссылкой на PR-директора продюсера Вадима Горжанкина.

Кот Алибасова за два дня заработал 0 тысяч Спутники на орбите звезд. Любимые домашние питомцы знаменитостей

По словам Горжанкина, Чуча прославился пока его искали, после возвращения питомец продюсера за два дня получил большое количество предложений от рекламных агентств на сумму больше 150 тысяч долларов.

Коту предложили рекламировать кошачью еду, детективное агентство и парфюмерный бренд.

Горжанкин уточнил, что почти все предложения были приняты, а с рекламодателями подписали контракты.

PR-директор Алибасова рассказал, группа «На-На» может взять Чучу в гастрольный тур, кот также может сняться в клипах коллектива.

Кот Бари Алибасова Чуча пропал из квартиры продюсера 11 июня. За возвращение домашнего любимца пообещали большое вознаграждение. Неизвестные принесли в офис продюсера похожего кота и получили за это 800 тысяч рублей. Позже оказалось, что это не Чуча, а совсем другой кот.

Настоящего Чучу нашли в центре кунг-фу. Нашедший его человек отказался от денег. Кот, которого неизвестные выдали за потерявшегося питомца Алибасова, сейчас живет у фанатки группы «На-На».

Сам Алибасов, который попал в больницу с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, все еще остается в токсикологической реанимации в тяжелом состоянии.

 
 
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