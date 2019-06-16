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Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали фото сына
17.06.2019 07:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл показали публике новую фотографию своего сына Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора.
Публикация в социальной сети Instagram приурочена к празднованию Дня отца, который отмечается 16 июня.
«Счастливого Дня отца!» — говорится в подписи к посту.
Напомним, что первенец принца Гарри и Меган Маркл родился 6 мая 2019 года. Впервые родители показали его представителям СМИ 8 мая.
Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения первенца. Она вышла в свет вместе с супругом принцем Гарри, посетив военный парад, которым второй раз в этом году отмечали день рождения британской королевы Елизаветы II.
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Публикация фотографии приурочена ко Дню отца, который отмечается 16 июня
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