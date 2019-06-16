ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали фото сына

17.06.2019 07:19 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали фото сына
www.globallookpress.com

Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл показали публике новую фотографию своего сына Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора.

Публикация в социальной сети Instagram приурочена к празднованию Дня отца, который отмечается 16 июня.

«Счастливого Дня отца!» — говорится в подписи к посту.

Напомним, что первенец принца Гарри и Меган Маркл родился 6 мая 2019 года. Впервые родители показали его представителям СМИ 8 мая.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения первенца. Она вышла в свет вместе с супругом принцем Гарри, посетив военный парад, которым второй раз в этом году отмечали день рождения британской королевы Елизаветы II.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Публикация фотографии приурочена ко Дню отца, который отмечается 16 июня
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина погиб из-за вспышки на бензовозе. Нефтяная компания оказалась не готова выплатить семье 10 годовых окладов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика