Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали фото сына

Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл показали публике новую фотографию своего сына Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора.

Публикация в социальной сети Instagram приурочена к празднованию Дня отца, который отмечается 16 июня.

«Счастливого Дня отца!» — говорится в подписи к посту.

Напомним, что первенец принца Гарри и Меган Маркл родился 6 мая 2019 года. Впервые родители показали его представителям СМИ 8 мая.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения первенца. Она вышла в свет вместе с супругом принцем Гарри, посетив военный парад, которым второй раз в этом году отмечали день рождения британской королевы Елизаветы II.