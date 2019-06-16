ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК завершил расследование ДТП с тремя погибшими на МКАД и показал видео аварии

17.06.2019 10:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование аварии с тремя погибшими на МКАД. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, авария произошла утром 1 февраля: водитель автопоезда Scania совершил столкновение с ехавшим попутно погрузчиком. От удара последний выехал через ограждение на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя легковыми автомобилями — Mazda и Opel. После этого Mazda отбросило на попутный легковой автомобиль Citroen.

В результате ДТП водитель и пассажир Mazda погибли на месте происшествия, а еще один пассажир этого же автомобиля был доставлен в больницу, где позже скончался.


— В ходе проведенного следственного эксперимента установлено, что 47-летний водитель автопоезда имел объективную возможность увидеть двигавшийся в попутном направлении и обозначенный включенными габаритными огнями и проблесковым маячком оранжевого цвета погрузчик. В соответствии с ПДД при возникновении препятствия или опасности для движения водитель был обязан немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, однако не сделал этого, — проинформировали в СК.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, водителю погрузчика была причинена травма головы. Сразу после столкновения он потерял сознание и не мог предотвратить выезд транспортного средства на полосу встречного движения.


Водителю грузового автомобиля следователи предъявили обвинение по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила красотой и сходством со знаменитой мамой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика