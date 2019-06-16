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СК завершил расследование ДТП с тремя погибшими на МКАД и показал видео аварии
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование аварии с тремя погибшими на МКАД. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом
Напомним, авария
В результате ДТП водитель и пассажир Mazda погибли на месте происшествия, а еще один пассажир этого же автомобиля был доставлен в больницу, где позже скончался.
— В ходе проведенного следственного эксперимента установлено, что 47-летний водитель автопоезда имел объективную возможность увидеть двигавшийся в попутном направлении и обозначенный включенными габаритными огнями и проблесковым маячком оранжевого цвета погрузчик. В соответствии с ПДД при возникновении препятствия или опасности для движения водитель был обязан немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, однако не сделал этого, — проинформировали в СК.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, водителю погрузчика была причинена травма головы. Сразу после столкновения он потерял сознание и не мог предотвратить выезд транспортного средства на полосу встречного движения.
Водителю грузового автомобиля следователи предъявили обвинение по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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