СК завершил расследование ДТП с тремя погибшими на МКАД и показал видео аварии

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование аварии с тремя погибшими на МКАД. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, авария произошла утром 1 февраля: водитель автопоезда Scania совершил столкновение с ехавшим попутно погрузчиком. От удара последний выехал через ограждение на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя легковыми автомобилями — Mazda и Opel. После этого Mazda отбросило на попутный легковой автомобиль Citroen.

В результате ДТП водитель и пассажир Mazda погибли на месте происшествия, а еще один пассажир этого же автомобиля был доставлен в больницу, где позже скончался.





— В ходе проведенного следственного эксперимента установлено, что 47-летний водитель автопоезда имел объективную возможность увидеть двигавшийся в попутном направлении и обозначенный включенными габаритными огнями и проблесковым маячком оранжевого цвета погрузчик. В соответствии с ПДД при возникновении препятствия или опасности для движения водитель был обязан немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, однако не сделал этого, — проинформировали в СК.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, водителю погрузчика была причинена травма головы. Сразу после столкновения он потерял сознание и не мог предотвратить выезд транспортного средства на полосу встречного движения.





Водителю грузового автомобиля следователи предъявили обвинение по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.