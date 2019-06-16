Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила красотой и сходством со знаменитой мамой

Источник материала: Tut.by

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя раньше редко появлялась в свете: родители берегли дочь от публичности. Но в этом году 14-летняя Дева начала делать первые шаги в модельной карьере и появляться на светстких мероприятиях. В эти выходные она появилась на показе Dolce&Gabbana во время миланской недели моды — и поразила зрителей и фотографов сходством со своей известной мамой.

























Дева, которая недавно была угловатым подростком, смело позирует на камеру, демонстрируя естественную красоту и коронную грацию Беллуччи.

Кстати, вот как выглядела ее мама в том же возрасте:





На показ Dolce&Gabbana Дева пришла не только в качестве зрительницы: недавно она стала новым лицом культового бренда, снявшись в рекламе парфюма. Девушке пророчат будущее в модельной и актерской карьере и такую же громкую славу, как у матери. А вам как кажется, похожи?