ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила красотой и сходством со знаменитой мамой

17.06.2019 10:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя раньше редко появлялась в свете: родители берегли дочь от публичности. Но в этом году 14-летняя Дева начала делать первые шаги в модельной карьере и появляться на светстких мероприятиях. В эти выходные она появилась на показе Dolce&Gabbana во время миланской недели моды — и поразила зрителей и фотографов сходством со своей известной мамой.







Дева, которая недавно была угловатым подростком, смело позирует на камеру, демонстрируя естественную красоту и коронную грацию Беллуччи.

Кстати, вот как выглядела ее мама в том же возрасте:


На показ Dolce&Gabbana Дева пришла не только в качестве зрительницы: недавно она стала новым лицом культового бренда, снявшись в рекламе парфюма. Девушке пророчат будущее в модельной и актерской карьере и такую же громкую славу, как у матери. А вам как кажется, похожи?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя раньше редко появлялась в свете: родители берегли дочь от публичности. Но в этом году 14-летняя Дева начала делать первые шаги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соревнования по велосипедному спорту — шоссе в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика