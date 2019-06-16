Блогер Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы России

Источник материала: Tut.by

Видеоблогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. Об этом он сам сообщил в Twitter, пишет Meduza.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Скриншот с YouTube

Василий Власов представляет ЛДПР и является самым молодым депутатом Госдумы России VII созыва.

«Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах. На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально-значимым вопросам, — заявил Власов РИА Новости. — У него только на одном YouTube 4 миллиона подписчиков, его видео набирают больше миллиона просмотров каждое. И мне кажется, что это молодежная аудитория, которая может какие-то предложения ему высказывать, а он уже будет это дело собирать и транслировать нам в Государственную Думу».