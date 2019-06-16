Очередная сессия Пинского районного Совета депутатов состоится 21 июня
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Источник материала:
Полесская правда
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Президиум Пинского районного Совета депутатов решил созвать очередную выездную 13-ю сессию районного Совета депутатов 21 июня в 10 часов по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21.
Повестка для сессии:
«О проводимой работе заинтересованными службами исполнительных и распорядительных органов района совместно с органами самоуправления по благоустройству населенных пунктов и объектов производственного и социально-культурного назначения по наведению порядка на земле, сносу ветхих и пустующих строений (на примере Парохонского и Пинковичского сельских Советов)»;
Отчет о деятельности депутата Пинского районного Совета депутатов по Молотковичскому избирательному округу № 13 Будника Александра Петровича и выполнении им поручений Пинского районного Совета депутатов;
Иные вопросы.
В рамках сессии будет проведен районный День охраны труда.
Начало регистрации в 9.45.
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