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Очередная сессия Пинского районного Совета депутатов состоится 21 июня

17.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очередная сессия Пинского районного Совета депутатов состоится 21 июня
Президиум Пинского районного Совета депутатов решил созвать очередную выездную 13-ю сессию районного Совета депутатов 21 июня в 10 часов по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21.

Повестка для сессии:

  1. «О проводимой работе заинтересованными службами исполнительных и распорядительных органов района совместно с органами самоуправления по благоустройству населенных пунктов и объектов производственного и социально-культурного назначения по наведению порядка на земле, сносу ветхих и пустующих строений (на примере Парохонского и Пинковичского сельских Советов)»;
  2. Отчет о деятельности депутата Пинского районного Совета депутатов по Молотковичскому избирательному округу № 13 Будника Александра Петровича и выполнении им поручений Пинского районного Совета депутатов;
  3. Иные вопросы.

В рамках сессии будет проведен районный День охраны труда.

Начало регистрации в 9.45.

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