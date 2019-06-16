Внимание: автомошенники! Новые способы разводки автовладельцев на деньги

Источник материала: Аргументы и факты

Вместе с ведущим юристом Европейской юридической службы Олегом Черкасовым «АиФ» разбирался, как надо действовать в этих случаях.

Замок на колесе

Вы выходите к машине и обнаруживаете, что на одно из колёс надет замок — кодовый или обычный амбарный. Ехать можно, но замок будет царапать тормозную колодку и диск, нарушит балансировку, и диск станет сильно скрипеть во время движения. Под дворником, скорее всего, вы обнаружите записку: требование перевести деньги на определённый номер телефона. А после перевода средств получите код от замка или указание на место, где спрятан ключ.

Комментарий юриста. Это вымогательство. Необходимо обратиться в миицию. Сообщите все обстоятельства произошедшего, и до прибытия компетентных сотрудников лучше ничего не трогать. Сейчас почти везде установлены камеры — человека, сделавшего это, можно найти. Ему можно предъявить иск о возмещении расходов по удалению замка (спилить его, конечно, дешевле, чем получать код от мошенника).

Госномер скрутили и спрятали

Старый вариант развода № 1 — с машины скручивают номер и прячут его неподалёку. И также помещают послание под дворник: переведите деньги, и вам сообщат, где спрятан номер.

Комментарий юриста. Если с автомобиля был скручен регистрационный номер, не посылайте никому деньги — нужно обратиться с заявлением в милицию. Тут сразу два преступления — неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства и вымогательство. Если номер не найдётся, то выхода из ситуации два — перерегистрировать автомобиль или изготовить дубликат номера (но есть риск, что мошенники на авто с вашим номером будут нарушать закон).

«Я посторожу вашу машину»

Вы паркуетесь на месте, где парковка разрешена, и собираетесь уйти, оставив автомобиль. Вдруг возникает человек и сообщает, что за небольшую плату «проследит, чтобы с вашей машиной ничего не случилось». Звучит многозначительно. Если вы отвечаете отказом и уходите, то, вернувшись, обнаруживаете свой автомобиль с проколотым колесом или царапиной на эмали.

Комментарий юриста. В таком случае сфотографируйте предлагающего это человека перед тем, как отказаться. Если проколоты колёса на автомобиле в связи с отказом её «поохранять», необходимо обратиться в полицию. Действия неустановленного лица должны быть квалифицированы как умышленное повреждение чужого имущества.

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Поменяли резину, но на чужую

Вы едете на автосервис, чтобы поменять резину (с зимней на летнюю или наоборот). После того как замена произведена, расплачиваетесь и уезжаете. И уже потом замечаете, что вместо дорогой и хорошей резины, привезённой вами, на машине стоит совершенно другая.

Комментарий юриста. Некоторые сотрудники станций техобслуживания рассчитывают, что владелец транспортного средства не обратит внимания, какая именно резина установлена на автомобиль. В связи с этим совершённые ими противоправные деяния квалифицируются мошенничество. По возможности представьте документы, подтверждающие приобретение покрышек. А подтвердить факт передачи именно этой резины для установки на автомобиль могут свидетели.