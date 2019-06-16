Внимание: автомошенники! Новые способы разводки автовладельцев на деньги

Вместе с ведущим юристом Европейской юридической службы Олегом Черкасовым «АиФ» разбирался, как надо действовать в этих случаях.
Замок на колесе
Вы выходите к машине и обнаруживаете, что на одно из колёс надет замок — кодовый или обычный амбарный. Ехать можно, но замок будет царапать тормозную колодку и диск, нарушит балансировку, и диск станет сильно скрипеть во время движения. Под дворником, скорее всего, вы обнаружите записку: требование перевести деньги на определённый номер телефона. А после перевода средств получите код от замка или указание на место, где спрятан ключ.
Комментарий юриста. Это вымогательство. Необходимо обратиться в миицию. Сообщите все обстоятельства произошедшего, и до прибытия компетентных сотрудников лучше ничего не трогать. Сейчас почти везде установлены камеры — человека, сделавшего это, можно найти. Ему можно предъявить иск о возмещении расходов по удалению замка (спилить его, конечно, дешевле, чем получать код от мошенника).
Госномер скрутили и спрятали
Старый вариант развода № 1 — с машины скручивают номер и прячут его неподалёку. И также помещают послание под дворник: переведите деньги, и вам сообщат, где спрятан номер.
Комментарий юриста. Если с автомобиля был скручен регистрационный номер, не посылайте никому деньги — нужно обратиться с заявлением в милицию. Тут сразу два преступления — неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства и вымогательство. Если номер не найдётся, то выхода из ситуации два — перерегистрировать автомобиль или изготовить дубликат номера (но есть риск, что мошенники на авто с вашим номером будут нарушать закон).
«Я посторожу вашу машину»
Вы паркуетесь на месте, где парковка разрешена, и собираетесь уйти, оставив автомобиль. Вдруг возникает человек и сообщает, что за небольшую плату «проследит, чтобы с вашей машиной ничего не случилось». Звучит многозначительно. Если вы отвечаете отказом и уходите, то, вернувшись, обнаруживаете свой автомобиль с проколотым колесом или царапиной на эмали.
Комментарий юриста. В таком случае сфотографируйте предлагающего это человека перед тем, как отказаться. Если проколоты колёса на автомобиле в связи с отказом её «поохранять», необходимо обратиться в полицию. Действия неустановленного лица должны быть квалифицированы как умышленное повреждение чужого имущества.
Поменяли резину, но на чужую
Вы едете на автосервис, чтобы поменять резину (с зимней на летнюю или наоборот). После того как замена произведена, расплачиваетесь и уезжаете. И уже потом замечаете, что вместо дорогой и хорошей резины, привезённой вами, на машине стоит совершенно другая.
Комментарий юриста. Некоторые сотрудники станций техобслуживания рассчитывают, что владелец транспортного средства не обратит внимания, какая именно резина установлена на автомобиль. В связи с этим совершённые ими противоправные деяния квалифицируются мошенничество. По возможности представьте документы, подтверждающие приобретение покрышек. А подтвердить факт передачи именно этой резины для установки на автомобиль могут свидетели.