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Немного передышки — а потом снова +30 °С. Погода в Витебске на неделе

17.06.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Немного передышки — а потом снова +30 °С. Погода в Витебске на неделеНемного передышки — а потом снова +30 °С. Погода в Витебске на неделе

17 июня 2019 в 08:20
TUT.BY
В рабочие дни солнце не будет жарить так сильно, как на прошлой неделе. Но в выходные снова ждите 30-градусный зной, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник, 17 июня, днем — +24…26 °С. К вечеру может собраться дождь.
Во вторник, 18 июня, возможен дождь. Термометр покажет до +24 °С.
В среду, 19 июня, ясно и почти безветренно. Воздух прогреется до +25 °С.
С четверга, 20 июня, столбик термометра начнет опять приближаться к 30-градусной отметке. Днем будет до +27 °С.
В пятницу, 21 июня, в прогнозе дождь. И до +28 °С.
В субботу и воскресенье, 22-23 июня, по предварительному прогнозу, нас снова ждет 30-градусная жара.
 
Теги: Витебск
 
 
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Немного передышки — а потом снова +30 °С. Погода в Витебске на неделе 17 июня 2019 в 08:20 TUT.BY В рабочие дни солнце не будет жарить так сильно, как на прошлой неделе. Но в...
 
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