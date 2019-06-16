Источник материала: Герой працы

Немного передышки — а потом снова +30 °С. Погода в Витебске на неделе





17 июня 2019 в 08:20

TUT.BY

В рабочие дни солнце не будет жарить так сильно, как на прошлой неделе. Но в выходные снова ждите 30-градусный зной, прогнозирует pogoda.by.





В понедельник, 17 июня, днем — +24…26 °С. К вечеру может собраться дождь.

Во вторник, 18 июня, возможен дождь. Термометр покажет до +24 °С.

В среду, 19 июня, ясно и почти безветренно. Воздух прогреется до +25 °С.

С четверга, 20 июня, столбик термометра начнет опять приближаться к 30-градусной отметке. Днем будет до +27 °С.

В пятницу, 21 июня, в прогнозе дождь. И до +28 °С.

В субботу и воскресенье, 22-23 июня, по предварительному прогнозу, нас снова ждет 30-градусная жара.