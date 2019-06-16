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Украинская поп-звезда выступит в Минске с эротическим шоу

17.06.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый сольный концерт популярной и эпатажной певицы Maruv пройдет в Минске 17 октября в концертном зале Prime Hall.


Фото: vk.com/maruv_official

Maruv — популярная украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Благодаря мощному супер-синглу Drunk Groove певица завоевала огромную популярность, а клип на эту песню набрал уже более 75 миллионов просмотров, покорив музыкальные чарты не только стран СНГ, но и Европы. Новая поп-звезда даст единственный сольный концерт в столице. Приходите за симбиозом магического завораживающего голоса в сочетании с эротическим шоу.

Когда: 17 октября, 20.00.

Где: «».

Сколько: от 45 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Первый сольный концерт популярной и эпатажной певицы Maruv пройдет в Минске 17 октября в концертном зале Prime Hall.
 
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