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Украинская поп-звезда выступит в Минске с эротическим шоу
Источник материала: Tut.by
Первый сольный концерт популярной и эпатажной певицы
Maruv — популярная украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Благодаря мощному супер-синглу Drunk Groove певица завоевала огромную популярность, а клип на эту песню набрал уже более 75 миллионов просмотров, покорив музыкальные чарты не только стран СНГ, но и Европы. Новая поп-звезда даст единственный сольный концерт в столице. Приходите за симбиозом магического завораживающего голоса в сочетании с эротическим шоу.
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Первый сольный концерт популярной и эпатажной певицы Maruv пройдет в Минске 17 октября в концертном зале Prime Hall.
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