Украинская поп-звезда выступит в Минске с эротическим шоу

Источник материала: Tut.by

Первый сольный концерт популярной и эпатажной певицы Maruv пройдет в Минске 17 октября в концертном зале Prime Hall.



Фото: vk.com/maruv_official

Maruv — популярная украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Благодаря мощному супер-синглу Drunk Groove певица завоевала огромную популярность, а клип на эту песню набрал уже более 75 миллионов просмотров, покорив музыкальные чарты не только стран СНГ, но и Европы. Новая поп-звезда даст единственный сольный концерт в столице. Приходите за симбиозом магического завораживающего голоса в сочетании с эротическим шоу.

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