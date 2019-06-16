Меняются схемы движения автобусов и троллейбусов на маршрутах, включающих объекты II Европейских игр

Источник материала: Интерфакс

Маршруты городского пассажирского транспорта меняются с 17 июня по 2 июля, на время действия пассажирского транспортного терминала на улице Городской Вал для перевозки участников II Европейских игр, сообщили в Минсктрансе.

Движение троллейбусов маршрутов №9, 13, 14, 57 со стороны ул. Кальварийская будет организовано до остановочного пункта "Романовская Слобода", в обратном направлении от ул. Немига - по ул. Клары Цеткин, ул. Кальварийская и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №40, 50С со стороны ул. Кальварийская будет организовано по ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. Мясникова, ул. Московская и далее по маршрутам; в обратном направлении – без изменений.

Движение автобусов маршрутов №23, 74С со стороны пр. Дзержинского в прямом направлении будет организовано до остановчного пункта "Романовская Слобода" по ул. Клары Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига с выполнением остановочных пунктов "Музыкальный театр", "ст.м. Фрунзенская"; в обратном направлении от ул. Немига - по маршрутам без изменений.

Движение автобусов маршрута №65 со стороны ул. Толстого в прямом направлении будет организовано до остановчного пункта "Романовская Слобода" по ул. Московская, ул. Клары Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига с выполнением остановочных пунктов "Музыкальный театр", "ст.м. Фрунзенская"; в обратном направлении от ул. Немига - по маршруту без изменений.