ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США произошла стрельба на выпускном: один человек погиб

17.06.2019 10:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. В США на выпускном вечере произошла стрельба: один человек погиб, еще как минимум семь получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент случился в Филадельфии на вечеринке, посвященной окончанию школы. На праздновании присутствовали около 60 человек. Неизвестный открыл стрельбу, целясь, в основном, в ноги людей, затем скрылся.

Пострадавшие находятся в больнице. Среди них четверо несовершеннолетних. Полиция ведет поиск подозреваемого.

В США произошла стрельба на выпускном: один человек погиб

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В США на выпускном вечере произошла стрельба: один человек погиб, еще как минимум семь получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Грабовский официально объявил о завершении игровой карьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ремни мужские из натуральной кожи вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика