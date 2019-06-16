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В США произошла стрельба на выпускном: один человек погиб
Источник материала: СТВ
Новости США. В США на выпускном вечере произошла стрельба: один человек погиб, еще как минимум семь получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент случился в Филадельфии на вечеринке, посвященной окончанию школы. На праздновании присутствовали около 60 человек. Неизвестный открыл стрельбу, целясь, в основном, в ноги людей, затем скрылся.
Пострадавшие находятся в больнице. Среди них четверо несовершеннолетних. Полиция ведет поиск подозреваемого.
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Новости США. В США на выпускном вечере произошла стрельба: один человек погиб, еще как минимум семь получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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