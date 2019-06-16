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Такси врезалось в маршрутку на трассе Минск – Молодечно: есть жертвы

17.06.2019 10:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серьёзная авария на трассе Минск – Молодечно. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такси врезалось в маршрутку на трассе Минск – Молодечно: есть жертвы

Утром 17 июня недалеко от агрогородка Лошаны столкнулись маршрутка и такси. По предварительной информации, в ДТП погиб пассажир легковушки, которая врезалась в микроавтобус, забиравший пассажиров на остановке.

Такси врезалось в маршрутку на трассе Минск – Молодечно: есть жертвы

Другие подробности происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Серьёзная авария на трассе Минск – Молодечно. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 17 июня недалеко от агрогородка...
 
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