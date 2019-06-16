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Такси врезалось в маршрутку на трассе Минск – Молодечно: есть жертвы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Серьёзная авария на трассе Минск – Молодечно. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром 17 июня недалеко от агрогородка Лошаны столкнулись маршрутка и такси. По предварительной информации, в ДТП погиб пассажир легковушки, которая врезалась в микроавтобус, забиравший пассажиров на остановке.
Другие подробности происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы.
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Новости Беларуси. Серьёзная авария на трассе Минск – Молодечно. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 17 июня недалеко от агрогородка...
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