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«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске

17.06.2019 10:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О работе, материнстве и семье. Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошел в Минске. Автор читала свои стихи и отрывки из эссе, а также презентовала собственные картины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске

Успешная бизнес-вумен еще и тонкая натура. Большую часть работ посвящает путешествиям и, конечно, родному Минску.

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске

Лена Зински, поэтесса:
Творчество любого народа – это отражение жизни этого народа. Поэтому есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днем. Мы все это видим. И почему бы это не отразить в стихотворениях?

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске

Кристина Могилёвчик:
Ее стихи, картины у меня вызывают очень положительные эмоции. А так как человек пишет очень искренне, только из своего личного опыта, поэтому очень интересно.

Во время творческого вечера Лена Зински презентовала широкой публике свои книги. Это поэтические сборники и азбука в стихах. Сейчас автор работает над очередной книгой «Мать и мачеха».

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске

Люди в материале: Лена Зински
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О работе, материнстве и семье. Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошел в Минске. Автор читала свои стихи и отрывки из эссе, а...
 
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