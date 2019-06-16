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«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О работе, материнстве и семье. Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошел в Минске. Автор читала свои стихи и отрывки из эссе, а также презентовала собственные картины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Успешная бизнес-вумен еще и тонкая натура. Большую часть работ посвящает путешествиям и, конечно, родному Минску.
Кристина Могилёвчик:
Во время творческого вечера Лена Зински презентовала широкой публике свои книги. Это поэтические сборники и азбука в стихах. Сейчас автор работает над очередной книгой «Мать и мачеха».
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«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске
Новости Беларуси. О работе, материнстве и семье. Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошел в Минске. Автор читала свои стихи и отрывки из эссе, а...
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