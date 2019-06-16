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42 тысячи белорусов пройдут ЦТ по математике

17.06.2019 10:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В аудиториях, в которых сдают централизованное тестирование, собирают абитуриентов, зарегистрированных на экзамен по математике. Это более 42 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

42 тысячи белорусов пройдут ЦТ по математике

Начало испытания традиционно – в 11.00. На ответы отводится 180 минут. Калькуляторами и прочими электронными помощниками пользоваться нельзя.

42 тысячи белорусов пройдут ЦТ по математике

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались 76 888 человек. Следующее испытание, по биологии, пройдет 19 июня.

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Новости Беларуси. В аудиториях, в которых сдают централизованное тестирование, собирают абитуриентов, зарегистрированных на экзамен по математике. Это более 42...
 
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