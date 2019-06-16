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«Мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар». Как велосипедисту не стать жертвой ДТП?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёвской области только за последнюю неделю на дорогах пострадали пятеро юных велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Места и случаи разные, но все истории схожи. В Бобруйске 10-летнего мальчика, который вез на раме друга-ровесника, не пропустил автобус. Пассажир с тяжелыми травмами в больнице. На зеленый сигнал светофора дорогу переезжал и 12-летний школьник из Могилева. Мальчика сбила легковушка.
Владислав Юрышев, учащийся средней школы №2 г.Могилёва:
Кирилл Исаченко, учащийся Буйничской средней школы:
Николай Шаптун, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Могилёвской областной детской больницы:
Вина водителей и пострадавших в авариях – 50 на 50, говорят инспекторы. Невнимательность взрослых за рулем, несоблюдение правил дорожного движения детьми. Но, что касается несовершеннолетних, тут в первую очередь ответственность – на родителях.
Евгений Жилинский, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилёвского облисполкома:
Обращаясь к родителям, хочется сказать им о том, чтобы они напоминали им о правилах дорожного движения не только как пешеходам, но и велосипедистам.
Ежегодно с началом летних каникул статистика детского травматизма растет. Львиная доля приходится именно на велосипедистов. До 14 лет по правилам дорожного движения дети вообще не имеют права выезжать на дорогу без сопровождения родителей.
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Новости Беларуси. В Могилёвской области только за последнюю неделю на дорогах пострадали пятеро юных велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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