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«Мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар». Как велосипедисту не стать жертвой ДТП?

17.06.2019 10:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёвской области только за последнюю неделю на дорогах пострадали пятеро юных велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар». Как велосипедисту не стать жертвой ДТП?

Места и случаи разные, но все истории схожи. В Бобруйске 10-летнего мальчика, который вез на раме друга-ровесника, не пропустил автобус. Пассажир с тяжелыми травмами в больнице. На зеленый сигнал светофора дорогу переезжал и 12-летний школьник из Могилева. Мальчика сбила легковушка.

«Мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар». Как велосипедисту не стать жертвой ДТП?

Владислав Юрышев, учащийся средней школы №2 г.Могилёва:
Родители мне рассказывали, что нужно слезать и переходить дорогу, а мне было лень. Я теперь понял, что лучше слезть и спокойно перейти, чем попасть под машину.

«Мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар». Как велосипедисту не стать жертвой ДТП?

Кирилл Исаченко, учащийся Буйничской средней школы:
Вдруг мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар. Я сначала залетел на капот, потом на крышу и с крыши полетел вниз. Потом вовсе потерял сознание.

«Мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар». Как велосипедисту не стать жертвой ДТП?

Николай Шаптун, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Могилёвской областной детской больницы:
На данный момент у нас в отделении находятся 3 таких пациента, которые пострадали в ДТП. Спектр травм: от тяжелых черепно-мозговых травм, заканчивая скелетной травмой, переломы, ушибы, растяжения.

«Мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар». Как велосипедисту не стать жертвой ДТП?

Вина водителей и пострадавших в авариях – 50 на 50, говорят инспекторы. Невнимательность взрослых за рулем, несоблюдение правил дорожного движения детьми. Но, что касается несовершеннолетних, тут в первую очередь ответственность – на родителях.

«Мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар». Как велосипедисту не стать жертвой ДТП?

Евгений Жилинский, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилёвского облисполкома:
Необходимо слазить с велосипеда при переходе проезжей части по пешеходному переходу. Это основная причина, по которой происходят несчастные случаи с детьми. Конечно, все велосипедисты должны двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару или обочине, но не далее 1 метра от края проезжей части.

Обращаясь к родителям, хочется сказать им о том, чтобы они напоминали им о правилах дорожного движения не только как пешеходам, но и велосипедистам.

«Мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар». Как велосипедисту не стать жертвой ДТП?

Ежегодно с началом летних каникул статистика детского травматизма растет. Львиная доля приходится именно на велосипедистов. До 14 лет по правилам дорожного движения дети вообще не имеют права выезжать на дорогу без сопровождения родителей.

Люди в материале: Владислав Юрышев, Кирилл Исаченко, Николай Шаптун, Евгений Жилинский
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилёвской области только за последнюю неделю на дорогах пострадали пятеро юных велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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