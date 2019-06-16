ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

17.06.2019 10:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси на этой неделе собрались любители необычной разновидности хоккея. Это даже не хоккей на траве и не хоккей с мячом. Речь про настольный хоккей, или как его еще сокращенно называют – нахок, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В Раубичах проходил чемпионат мира, к нам съехались полторы сотни любителей этой игры из 16 стран. Было интересно и очень жарко.

А еще накануне старта наш корреспондент Ирина Петыш разузнала про особенности этой игры.

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Ирина Петыш, СТВ:
Настольный хоккей – по-настоящему уникальный вид спорта. Здесь нет ограничений ни в возрастном плане, ни в плане физической подготовки. Так, за одной площадкой соперниками могут стать представители абсолютно разных профессий. Как, например, сейчас: врач-стоматолог и журналист. Кстати, именно на таких симуляторах будут играть на минском чемпионате мира.

Настольный хоккей все еще считают детской забавой, в то время как этот вид спорта в Беларуси активно развивают почти шесть лет, а в мире и того больше – 40 лет. Продолжительность матча – 5 минут, но физическая нагрузка недетская. Всё это время спортсмен в напряжении стоит у площадки. А ведь впереди еще и серия плей-офф.

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Вадим Крыницкий, игрок в настольный хоккей:
Эта игра не совсем детская. Она позволяет быть дисциплинированным, позволяет быть внимательным, собранным, развивает очень хорошо моторику рук.

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

В этом виде спорта нет и возрастных ограничений. И если мы говорим о самых маленьких, требование одно: главное, чтобы хватало сил жерди двигать. В белорусском нахоке (так сокращенно называют эту игру) есть специальная детская лига: для ребят 13 лет и младше. Однако иногда они «вырываются» из своего дивизиона и соревнуются со старшими.

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Александр Бартош, лучший игрок Беларуси 2018 года:
Для этого, конечно же, есть кроме его желания определенный уровень готовности в техническом плане, конечно же. И, играя с таким ребенком, который уже выиграл первую лигу, и когда он играет в высшей, здесь нельзя расслабляться, потому что можно отхватить от него по полной программе.

За неполных шесть лет настольного хоккея в Беларуси – более 70 проведенных турниров республиканского и международного уровней плюс три этапа Кубка мира. Успех белорусского нахока отмечают и на международной арене: буквально пару недель назад наша страна стала членом Международной федерации настольного хоккея, а в эти выходные Раубичи приняли 16-й чемпионат мира.

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Сергей Важник, председатель Лиги настольного хоккея Беларуси:
Видимо, учли наш рост, потому что за пять лет мы достигли достаточно весомых результатов: мы с 70-го места в мире стали 15-ми. И очень важный момент: мы выше Канады и США, в отличие от хоккея ледового. Призываем ледовых хоккеистов подтянуться, стать выше Канады и США как минимум.

На чемпионат мира в Раубичах съехались более 150 спортсменов из 16 стран мира. Соревнования проведены в 10 категориях, белорусы выступили в восьми. В составе национальной команды – и представители детской лиги.

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Ярослав Важник, лучший игрок серии В (детской лиги):
Я первый раз буду участвовать в национальной сборной. Там будет очень много англичан, и я могу разговаривать с ними по-английски, потому что я очень хорошо знаю английский.

Без участия хозяев прошли только соревнования среди женщин. Интерес у белорусок к нахоку есть, но вот уровень мастерства пока не тот. Хотя сам вид спорта позволяет сойтись за одним столом мужчине и женщине. Правда, здесь есть свои психологические особенности.

Сергей Важник:
Я даже вам открою один психологический секрет: когда-ты играешь с женщиной, ты играешь не по-настоящему. И это, кстати, очень сильно подводит, потому что когда ты видишь, что ты проигрываешь уже со счетом 0:2, 0:3, ты начинаешь собираться, но очень часто уже не успеваешь сравнивать счет. Это немножко расслабляет. Когда против тебя играет женщина, по-джентельменски ты понимаешь, что все-таки играешь с женщиной.

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Еще одно преимущество настольного хоккея – динамичность. Один матч длится 5 минут, а чемпионат мира проводят за три дня. Времени у спортсменов на игру меньше, поэтому и эмоции порой ярче. Но иногда нахок – это больше, чем спорт.

Вадим Крыницкий:
Настольный хоккей – он немножко другое. Он помогает разгрузиться ментально, сосредоточить свое внимание на чем-то другом, не только на выполнении каких-то физических упражнений, как вот в других видах спорта. Здесь, наверное, надо больше работать головой, как это ни смешно может вам показаться. Головой и руками.

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Люди в материале: Вадим Крыницкий, Ярослав Важник, Сергей Важник, Александр Бартош
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси на этой неделе собрались любители необычной разновидности хоккея. Это даже не хоккей на траве и не хоккей с мячом. Речь про настольный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика