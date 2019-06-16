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Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси на этой неделе собрались любители необычной разновидности хоккея. Это даже не хоккей на траве и не хоккей с мячом. Речь про настольный хоккей, или как его еще сокращенно называют – нахок, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
В Раубичах проходил чемпионат мира, к нам съехались полторы сотни любителей этой игры из 16 стран. Было интересно и очень жарко.
А еще накануне старта наш корреспондент Ирина Петыш разузнала про особенности этой игры.
Ирина Петыш, СТВ:
Настольный хоккей все еще считают детской забавой, в то время как этот вид спорта в Беларуси активно развивают почти шесть лет, а в мире и того больше – 40 лет. Продолжительность матча – 5 минут, но физическая нагрузка недетская. Всё это время спортсмен в напряжении стоит у площадки. А ведь впереди еще и серия плей-офф.
Вадим Крыницкий, игрок в настольный хоккей:
В этом виде спорта нет и возрастных ограничений. И если мы говорим о самых маленьких, требование одно: главное, чтобы хватало сил жерди двигать. В белорусском нахоке (так сокращенно называют эту игру) есть специальная детская лига: для ребят 13 лет и младше. Однако иногда они «вырываются» из своего дивизиона и соревнуются со старшими.
Александр Бартош, лучший игрок Беларуси 2018 года:
За неполных шесть лет настольного хоккея в Беларуси – более 70 проведенных турниров республиканского и международного уровней плюс три этапа Кубка мира. Успех белорусского нахока отмечают и на международной арене: буквально пару недель назад наша страна стала членом Международной федерации настольного хоккея, а в эти выходные Раубичи приняли 16-й чемпионат мира.
Сергей Важник, председатель Лиги настольного хоккея Беларуси:
На чемпионат мира в Раубичах съехались более 150 спортсменов из 16 стран мира. Соревнования проведены в 10 категориях, белорусы выступили в восьми. В составе национальной команды – и представители детской лиги.
Ярослав Важник, лучший игрок серии В (детской лиги):
Без участия хозяев прошли только соревнования среди женщин. Интерес у белорусок к нахоку есть, но вот уровень мастерства пока не тот. Хотя сам вид спорта позволяет сойтись за одним столом мужчине и женщине. Правда, здесь есть свои психологические особенности.
Сергей Важник:
Еще одно преимущество настольного хоккея – динамичность. Один матч длится 5 минут, а чемпионат мира проводят за три дня. Времени у спортсменов на игру меньше, поэтому и эмоции порой ярче. Но иногда нахок – это больше, чем спорт.
Вадим Крыницкий:
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Новости Беларуси. В Беларуси на этой неделе собрались любители необычной разновидности хоккея. Это даже не хоккей на траве и не хоккей с мячом. Речь про настольный...
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