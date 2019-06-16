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Михаил Грабовский официально объявил о завершении игровой карьеры

17.06.2019 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ассистент Крэйга Вудкрофта в тренерском штабе минского «Динамо» Михаил Грабовский официально объявил о завершении игровой карьеры. Об этом экс-форвард рассказал в эфире программы «Спортклуб» на ОНТ.


Михаил Грабовский и Крэйг Вудкрофт. Фото: Прессбол

— Для белорусских болельщиков официально объявляю, что с игровой карьерой я закончил.

— Вас не пугает новый вызов — тренерская работа?

— Сам для себя решил, что сидеть дома — не лучший вариант. Нужно чем-то заниматься. Как игрок в матчах я больше не могу участвовать, поэтому хочу попробовать себя в роли тренера.

— Уже общались с Крэйгом Вудкрофтом? Что он думает по поводу вашего тренерского тандема?

— Знаком с ним давно, где-то с 2014 года. Мы общались, вместе делали детский лагерь для наших юниоров. Знаю, что он за человек, как ведет игру, как готовит команду. Кроме того, когда он работал в «Динамо» ранее, я был на матчах и видел его стиль игры. Думаю, с Крэйгом мне будет довольно просто. Это возможность для меня чему-то научиться как тренеру.

— Что нужно изменить в «Динамо»? Над чем придется работать в первую очередь?

— Сделаем акцент на том, чтобы не отходить от своих принципов и донести их до игроков, до команды. Главное, чтобы все работали вместе как единый коллектив. Думаю, это будет способствовать хорошей игре «Динамо», — приводит hockey.by слова Михаила Грабовского.

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Карьера Михаила Грабовского в НХЛ оборвалась из-за травмы. В феврале 2016-го он получил очередное сотрясение мозга, после чего пропустил 10 матчей, вернулся, в марте сыграл еще в одном поединке, но лишь усугубил повреждение и выбыл до конца сезона.


Фото: Reuters

С тех пор нападающий, несмотря на упорные и многочисленные попытки, так и не смог восстановиться для того, чтобы продолжить карьеру хоккеиста. Хотя официально о ее завершении он объявлять не спешил.

С 296 (125+171) очками в 534 матчах Михаил Грабовский является лучшим белорусским бомбардиром в регулярных чемпионатах НХЛ. В Кубках стэнли — 2 (0+2) балла в 10 поединках.

За 10 сезонов в сильнейшей лиге мира он играл за «Монреаль», «Торонто», «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс». Летом 2017 года права на игрока в результате драфта расширения получил новый клуб НХЛ «Вегас», но за феерическим выступлением новичка лиги Михаил наблюдал со стороны, поскольку здоровье так и не позволило ему вернуться на лед.

Тем временем Михаил Грабовский постепенно осваивал тренерское ремесло, а также с удовольствием проводил тренинг-кэмпы и мастер-классы.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На драфте НХЛ Михаил Грабовский был выбран довольно поздно — в 20-летнем возрасте в 2004 году (под общим 150-м номером). До отъезда за океан выступал за минскую «Юность», «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия), «Динамо» (Москва, Россия). А в НХЛ пробивался через фарм-клуб «Монреаля» «Гамильтон», с которым выиграл плей-офф АХЛ и завоевал Кубок Колдера (2007). Обладатель Кубка европейских чемпионов в форме московского «Динамо» (2006).

Во время локаута в НХЛ (2012/13) поиграл вместе с Павлом Дацюком за московский ЦСКА в КХЛ.

Чемпион Беларуси (2005, 2006). Участник чемпионатов мира (2004 — в первом дивизионе, 2005, 2006, 2008−2012, 2014). Всего за сборную провел 55 матчей, набрал 48 (21+27) очков, получил 26 минут штрафа при коэффициенте полезности «+10».

В 2011 году был капитаном сборной Беларуси.

Михаил Грабовский четыре раза признавался лучшим хоккеистом Беларуси (2009, 2011, 2013, 2014).

 
 
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Ассистент Крэйга Вудкрофта в тренерском штабе минского «Динамо» Михаил Грабовский официально объявил о завершении игровой карьеры.
 
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