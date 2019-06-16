Внимание – летние каникулы

Источник материала: Новости Дзержинска

Лето – это значит, не надо учиться, не надо надевать на себя несколько слоев одежды, можно находиться на улице длительное время. Лето – это череда приключений длиной в три месяца.

Кто-то из детей проводит кникулы на море, кто-то у дедушки и бабушки, а многие оздоравливаются в лагерях. Отдых, безусловно, приятен и полезен, если только его не омрачают некоторые проблемы со здоровьем. Взрослым необходимо быть чрезмерно внимательными, поскольку в местах отдыха могут таиться всякого рода опасности. Поэтому напомнить правила безопасности на летних каникулах чрезвычайно важно как для родителей, таки и для педагогических работников оздоровительных лагерей.

Предлагаем ознакомиться с медицинскими рекомендациями, подготовленными специалистами отдела гигиены ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Следование этим рекомендациям поможет обезопасить жизнь и здоровье наших детей, позволит провести летние каникулы с максимальным удовольствием.

Первая помощь ребенку при тепловом ударе, профилактика!

Перегрев организма, особенно детского – это очень опасная проблема, которая может привести к серьезным последствиям. Необходимо знать об особенностях профилактики, проявления и оказания первой помощи детям при перегреве и солнечном ударе.

Тепловой удар у детей может протекать в различных формах:

покраснение кожи (при тяжелых формах бледная), кожа горячая на ощупь;

симптомы развиваются в виде лихорадки, температура тела может подниматься до 41°С;

появляется сильная одышка, учащенное дыхание и пульс;

диспепсические признаки (приступы тошноты и рвоты, диарея)

жажда и сухость во рту;

слезоточивость;

потеря сознания — один из явных проявлений перегрева.

Профилактика

Детям лучше находится в просторных, прохладных помещениях (комнатная температура не более 21-24 градуса).

Одевать их желательно в легкую одежду из натуральных светлых тканей.

В жаркую погоду не следует перекармливать детей, давать жирную, слишком калорийную еду. Кормить лучше небольшими порциями, но часто.

Дети должны получать достаточный объем жидкости. Можно пить чай, минеральную воду без газа, компот, натуральный хлебный квас.

Стоит ограничить физическую активность и прогулки, проводить их в утренние (с 8 до 12 часов) и вечерние часы (после 18 часов).

Если выйти на улицу необходимо, то обязательно надеть головной убор и стараться перемещаться по участкам с тенью.

Первая помощь при тепловом ударе

Ребенка необходимо переместить в прохладное, хорошо проветриваемое помещение или в тень.

Необходимо полностью раздеть и уложить, немного приподняв ему голову.

При тепловом ударе ребенка стоит накрыть прохладной влажной простыней или тонким полотенцем. Под затылочную часть головы и на лоб положить холодный компресс, обтереть тело мокрой тканью.

Нужно поить прохладной водой. Желательно смешать жидкость с содой и солью (0,5 воды + ½ чайная ложка соли и соды). Давать жидкость лучше часто, но маленькими порциями, иначе можно вызвать рвоту.

Если есть возможность, то пострадавшего помещают в ванную, наполненную водой температуры +18-20 градусов.

При потере сознания дают понюхать нашатырный спирт.

Жаропонижающие препараты необходимо использовать при температуре более 38 градусов.

Общие правила безопасности детей на летних каникулах

К сожалению, опасности подстерегают детей не только в местах отдыха, но и на детской площадке, на дороге, в общественных местах и т.д. Однако следование рекомендациям поможет снизить риски:

1. Для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице для предотвращения теплового или солнечного удара.

2. Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи.

3. Поскольку на лето приходится пик пищевых отравлений и заболеваний энтеровирусными инфекциями, следите за свежестью продуктов, всегда мойте овощи и фрукты перед употреблением.

4. Обязательно учите ребенка переходить дорогу по светофору, расскажите об опасности, которую несет автомобиль.

5. Расскажите детям о том, как правильно вести себя на детской площадке, в частности, во время катания на качелях. К качелям нужно подходить сбоку, садиться и вставать, дождавшись полной остановки, крепко держаться при катании.

6. Важно научить ребенка и правилам пожарной безопасности в летний период. Не позволяйте разводить костры без присутствия взрослых. Поясните опасность огненной стихии в быстром распространении на соседние объекты.

7. Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. Давайте ребенку очищенную природную воду без газа.

8. Если ваше чадо катается на велосипеде или роликах, приобретите ему защитный шлем, налокотники и наколенники.



