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Переехать — не напасть, как под поезд не попасть
17.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
В целях предупреждения аварийности на потенциально опасных участках 6 июня на Городокщине прошли мероприятия Международного дня безопасности на железнодорожных переездах.
Сотрудники ОГАИ Городокского РОВД и представители ГО «Белорусская железная дорога» провели информационно-пропагандистскую акцию по соблюдению правил проезда через железнодорожные переезды. Сотрудники Госавтоинспекции контролировали движение транспортного потока через переезд, останавливали автомобили, беседовали с водителями о соблюдении правил дорожного движения при проезде этих участков, обследовали переезды на предмет надлежащего содержания технических средств, дорожного покрытия и подъездов к ним, напоминали, что они являются сложными и опасными участками дорог, требующими сосредоточенного внимания и строгого соблюдения ПДД. Участникам движения вручали информационные листовки и желали удачи на дорогах.
Сергей Прокуденко,
ВрИОД начальника ОГАИ Городокского РОВД.
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В целях предупреждения аварийности на потенциально опасных участках 6 июня на Городокщине прошли мероприятия Международного дня безопасности на...
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