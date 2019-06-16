Переехать — не напасть, как под поезд не попасть

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В целях предупреждения аварийности на потенциально опасных участках 6 июня на Городокщине прошли мероприятия Международного дня безопасности на железнодорожных переездах.





Сотрудники ОГАИ Городокского РОВД и представители ГО «Белорусская железная дорога» провели информационно-пропагандистскую акцию по соблюдению правил проезда через железнодорожные переезды. Сотрудники Госавтоинспекции контролировали движение транспортного потока через переезд, останавливали автомобили, беседовали с водителями о соблюдении правил дорожного движения при проезде этих участков, обследовали переезды на предмет надлежащего содержания технических средств, дорожного покрытия и подъездов к ним, напоминали, что они являются сложными и опасными участками дорог, требующими сосредоточенного внимания и строгого соблюдения ПДД. Участникам движения вручали информационные листовки и желали удачи на дорогах.

Сергей Прокуденко,

ВрИОД начальника ОГАИ Городокского РОВД.