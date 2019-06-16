ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переехать — не напасть, как под поезд не попасть

17.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В целях предупреждения аварийности на потенциально опасных участках 6 июня на Городокщине прошли мероприятия Международного дня безопасности на железнодорожных переездах.

Переехать — не напасть, как под поезд не попасть

Сотрудники ОГАИ Городокского РОВД и представители ГО «Белорусская железная дорога» провели информационно-пропагандистскую акцию по соблюдению правил проезда через железнодорожные переезды. Сотрудники Госавтоинспекции контролировали движение транспортного потока через переезд, останавливали автомобили, беседовали с водителями о соблюдении правил дорожного движения при проезде этих участков, обследовали переезды на предмет надлежащего содержания технических средств, дорожного покрытия и подъездов к ним, напоминали, что они являются сложными и опасными участками дорог, требующими сосредоточенного внимания и строгого соблюдения ПДД. Участникам движения вручали информационные листовки и желали удачи на дорогах.

Сергей Прокуденко,

ВрИОД начальника ОГАИ Городокского РОВД.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях предупреждения аварийности на потенциально опасных участках 6 июня на Городокщине прошли мероприятия Международного дня безопасности на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внимание – летние каникулы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика