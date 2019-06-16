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Лидские подростки имитировали убийство, чтобы проверить реакцию МВД. Их задержали

17.06.2019 11:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Подростки из Лиды во главе с видеоблогером-пранкером решили проверить бдительность милиционеров. Они разыграли сценку перед правоохранителями, в которой один парень убивает другого, пишет pvlida.by. Всех задержали. 

Авторы постановки – три друга, старшему из которых 18 лет. Последний, как самый опытный, руководил процессом: парень ведет YouTube-канал и позиционирует себя, как видеоблогер. Из репертуара лидчанина – приступ эпилепсии в магазине, распитие вина у Лидского РОВД, самоподжог. В этот раз приятели решили испытать сотрудников МВД. По сюжету убийца с ножом должен был гнаться за израненной жертвой, валить ее на землю рядом с милиционером, наносить финальные колото-резаные раны и пытаться скрыться. Ребята подготовились основательно: майку предварительно порезали на кусочки, в качестве крови использовали красное вино. Но что-то пошло не так.

Реакция правоохранителей последовала незамедлительно. Один побежал за «преступником», второй стал преследовать его на служебной машине. Когда парней задержали, они объяснили фееричное шоу желанием собрать лайки. В итоге одного из компании поставили на учет в ИДН, с ним проведут индивидуально-профилактическую работу. Остальных оштрафовали.

 
 
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Подростки из Лиды во главе с видеоблогером-пранкером решили проверить бдительность милиционеров. Они разыграли сценку перед правоохранителями, в которой один...
 
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