Лидские подростки имитировали убийство, чтобы проверить реакцию МВД. Их задержали

Источник материала: KYKY

Подростки из Лиды во главе с видеоблогером-пранкером решили проверить бдительность милиционеров. Они разыграли сценку перед правоохранителями, в которой один парень убивает другого, пишет pvlida.by. Всех задержали.

Авторы постановки – три друга, старшему из которых 18 лет. Последний, как самый опытный, руководил процессом: парень ведет YouTube-канал и позиционирует себя, как видеоблогер. Из репертуара лидчанина – приступ эпилепсии в магазине, распитие вина у Лидского РОВД, самоподжог. В этот раз приятели решили испытать сотрудников МВД. По сюжету убийца с ножом должен был гнаться за израненной жертвой, валить ее на землю рядом с милиционером, наносить финальные колото-резаные раны и пытаться скрыться. Ребята подготовились основательно: майку предварительно порезали на кусочки, в качестве крови использовали красное вино. Но что-то пошло не так.

Реакция правоохранителей последовала незамедлительно. Один побежал за «преступником», второй стал преследовать его на служебной машине. Когда парней задержали, они объяснили фееричное шоу желанием собрать лайки. В итоге одного из компании поставили на учет в ИДН, с ним проведут индивидуально-профилактическую работу. Остальных оштрафовали.