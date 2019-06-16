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«Трудных» подростков из Витебска отправят в патриотический лагерь, чтобы приучить их к армии

17.06.2019 10:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Трудными» подростками из Витебска решили заняться местные правоохранители: их отправят в летний патриотический лагерь, сообщает «БелТА». Его впервые открыли на базе воздушно-десантной бригады. Хотят ли того сами ребята – неизвестно.

В лагерь привезут 20 подростков от 13 до 17 лет. Как говорят сотрудники УВД Витебского облисполкома, ребята проведут в нем десять дней. За это время их погрузят в армейскую жизнь и, как следует из названия, научат любить родину. Досуг организовали так, что свободного времени практически не останется: подростки будут «отдыхать» по распорядку дня десантников (с их вооружением), заниматься спортом, а в качестве пряника им покажут гражданско-патриотические фильмы. 

Интересно, что идею поддержали родители ребят: они также считают такую организацию каникул правильной. Аналогичные смены планируют провести на базе Полоцкого пограничного отряда и третьей отдельной патрульной роты.

Читайте по теме: ГУВД похвастался тем, что сводил «трудных» подростков на экскурсию в СИЗО

 
Теги: Витебск
 
 
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«Трудными» подростками из Витебска решили заняться местные правоохранители: их отправят в летний патриотический лагерь, сообщает «БелТА». Его впервые открыли на...
 
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