«Трудных» подростков из Витебска отправят в патриотический лагерь, чтобы приучить их к армии

Источник материала: KYKY

«Трудными» подростками из Витебска решили заняться местные правоохранители: их отправят в летний патриотический лагерь, сообщает «БелТА». Его впервые открыли на базе воздушно-десантной бригады. Хотят ли того сами ребята – неизвестно.

В лагерь привезут 20 подростков от 13 до 17 лет. Как говорят сотрудники УВД Витебского облисполкома, ребята проведут в нем десять дней. За это время их погрузят в армейскую жизнь и, как следует из названия, научат любить родину. Досуг организовали так, что свободного времени практически не останется: подростки будут «отдыхать» по распорядку дня десантников (с их вооружением), заниматься спортом, а в качестве пряника им покажут гражданско-патриотические фильмы.

Интересно, что идею поддержали родители ребят: они также считают такую организацию каникул правильной. Аналогичные смены планируют провести на базе Полоцкого пограничного отряда и третьей отдельной патрульной роты.