|
«Трудных» подростков из Витебска отправят в патриотический лагерь, чтобы приучить их к армии
Источник материала: KYKY>
«Трудными» подростками из Витебска решили заняться местные правоохранители: их отправят в летний патриотический лагерь,
В лагерь привезут 20 подростков от 13 до 17 лет. Как говорят сотрудники УВД Витебского облисполкома, ребята проведут в нем десять дней. За это время их погрузят в армейскую жизнь и, как следует из названия, научат любить родину. Досуг организовали так, что свободного времени практически не останется: подростки будут «отдыхать» по распорядку дня десантников (с их вооружением), заниматься спортом, а в качестве пряника им покажут гражданско-патриотические фильмы.
Интересно, что идею поддержали родители ребят: они также считают такую организацию каникул правильной. Аналогичные смены планируют провести на базе Полоцкого пограничного отряда и третьей отдельной патрульной роты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)