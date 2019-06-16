Мужчина погиб из-за вспышки на бензовозе. Нефтяная компания оказалась не готова выплатить семье 10 годовых окладов





43-летний оператор Брестского нефтегазового комплекса ИООО «Лукойл-Беларусь» делал свою обычную работу — наполнял цистерну дизтопливом. В какой-то момент, когда большая часть содержимого была залита, бензовоз резко вспыхнул. Объятый пламенем Александр успел соскочить с платформы, отбежать на несколько десятков метров, где его догнал коллега с огнетушителем. В результате несчастного случая брестчанин получил термические ожоги лица, шеи, обеих рук и ног, грудной клетки. Потом была реанимация и два месяца борьбы за жизнь. Увы, спасти человека не удалось.





«Вечерний Брест» официальное заключение комиссии по расследованию. — В цистерне возник разряд статического электричества, что и привело к воспламенению. Сопротивление контактного соединения в момент аварии составило 251 ом при норме в 0,05 ом. То есть превысило предельно допустимое более чем в 5000 раз. Бензовоз принадлежал гродненской фирме „Данко“. Как следует из заключения комиссии, водитель автомобиля не выполнил требований техники безопасности, а руководство нефтегазового комплекса не обеспечило контроль их соблюдения. Уголовное дело изначально возбуждать не стали. Затем, после обращения ООО „Лукойл-Беларусь“ в Следственный комитет, уголовный процесс все же был запущен. Но в мае этого года снова приостановлен до изучения результатов экспертизы автомобиля. Характерно, что экспертизу назначили уже после того, как машину отремонтировали. Виновными признали водителя „Данко“ и должностных лиц „Лукойла“. Однако никто из них к ответственности, уголовной либо административной, привлечен не был, во всяком случае пока. Между тем погиб человек, у него остались мать, жена Ирина (работает учителем) и двое несовершеннолетних детей. «Основной причиной происшествия стало неправильное заземление корпуса автомобиля во время заправки, — цитируетофициальное заключение комиссии по расследованию. — В цистерне возник разряд статического электричества, что и привело к воспламенению. Сопротивление контактного соединения в момент аварии составило 251 ом при норме в 0,05 ом. То есть превысило предельно допустимое более чем в 5000 раз. Бензовоз принадлежал гродненской фирме „Данко“. Как следует из заключения комиссии, водитель автомобиля не выполнил требований техники безопасности, а руководство нефтегазового комплекса не обеспечило контроль их соблюдения. Уголовное дело изначально возбуждать не стали. Затем, после обращения ООО „Лукойл-Беларусь“ в Следственный комитет, уголовный процесс все же был запущен. Но в мае этого года снова приостановлен до изучения результатов экспертизы автомобиля. Характерно, что экспертизу назначили уже после того, как машину отремонтировали. Виновными признали водителя „Данко“ и должностных лиц „Лукойла“. Однако никто из них к ответственности, уголовной либо административной, привлечен не был, во всяком случае пока. Между тем погиб человек, у него остались мать, жена Ирина (работает учителем) и двое несовершеннолетних детей.









Вот уже почти год Ирина пытается отстоять свое право на получение компенсации за гибель мужа, — пишет газета. — При этом она ссылается на Генеральное соглашение между правительством, Федерацией профсоюзов и объединением нанимателей, действовавшее на тот момент, где четко записано: „Производить выплату из средств нанимателя: семье погибшего по вине нанимателя на производстве работника, помимо установленного законодательством возмещения ущерба, единовременной материальной помощи в размере не менее 10 годовых заработков погибшего, исчисленных по заработку за год от месяца, предшествующего несчастному случаю“ (пункт 55.22). Аналогичная норма предусмотрен отраслевом тарифном соглашении. ИООО „Лукойл-Беларусь“ выплатило семье 10 месячных зарплат Александра. В ответе, который получила Ирина, руководство компании поясняет это тем, что именно такая норма содержится во внутриколлективном договоре, который на предприятии считают важнее Генерального соглашения. Что касается тарифного соглашения, на которое ссылается Ирина, оно, как следует из ответа ИООО „Лукойл-Беларусь“, распространяется исключительно на предприятия концерна „Белнефтехим“.





Выходит, если соответствующий пункт Соглашения продублируют в договоре на фирме „М“, там он станет законом, а на фирме „Л“ директор откажется его принять, с него и взятки гладки, — к такому выводу приходит издание. — Ирина считает такой подход в корне неверным: „Я прекрасно понимаю, что мужа мне никто не вернет. Хотя отдала бы все, чтобы это случилось. Но он погиб из-за чьей-то невнимательности, халатности и т. д. На работу в тот день он ушел здоровым, нормальным человеком. И его вины в том, что случилось, абсолютно нет никакой. Есть вина нанимателя. Так почему наниматель не может взять на себя ответственность? Ведь предприятие на самом деле небедное“». Родственники погибшего Александра не исключают своего обращения в суд.









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