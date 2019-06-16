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"Пацаны заслужили!" Футболисты БАТЭ отпраздновали победу над "Шахтером" в столичном баре

17.06.2019 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инстаграм сообщества "Типичный Борисов" опубликовал фото игроков БАТЭ, отдыхающих в одном из баров столицы после победы над солигорским "Шахтером" (3:1) в матче 11-го тура чемпионата страны.
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Пацаны заслужили! Футболисты БАТЭ отмечают победу над "Шахтером" в важном матче. Фото в одном из столичных баров сделал болельщик брестского "Динамо", оттого некоторые фамилии на фото не сходятся с лицами, — пишет "Типичный Борисов".

Подписи к фото сделал болельщик брестского "Динамо"


 
 
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Инстаграм сообщества "Типичный Борисов" опубликовал фото игроков БАТЭ, отдыхающих в одном из баров столицы после победы над солигорским "Шахтером" (3:1) в матче 11-го...
 
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