|
"Пацаны заслужили!" Футболисты БАТЭ отпраздновали победу над "Шахтером" в столичном баре
Источник материала: Партизан
Инстаграм сообщества "Типичный Борисов" опубликовал фото игроков БАТЭ, отдыхающих в одном из баров столицы после победы над солигорским "Шахтером" (3:1) в матче 11-го тура чемпионата страны.
Пацаны заслужили! Футболисты БАТЭ отмечают победу над "Шахтером" в важном матче. Фото в одном из столичных баров сделал болельщик брестского "Динамо", оттого некоторые фамилии на фото не сходятся с лицами, — пишет "Типичный Борисов".
Подписи к фото сделал болельщик брестского "Динамо"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инстаграм сообщества "Типичный Борисов" опубликовал фото игроков БАТЭ, отдыхающих в одном из баров столицы после победы над солигорским "Шахтером" (3:1) в матче 11-го...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)