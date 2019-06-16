Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин

Выше всего разрыв в Пакистане — более 35 процентов. Меньше всего разница в Скандинавии — менее 10 процентов. Гринфилд также отметила, что нельзя запрещать женщинам заниматься тяжелой и опасной работой.





«Мы считаем, что запрещать женщинам работать по ночам, поскольку это небезопасно для здоровья — стереотип, который усугубляет дискриминацию», — добавила она.





По словам Гринфилд, в отраслях, где заняты преимущественно женщины, оплата, как правило, ниже, по сравнению с теми, где преобладают мужчины.





Ранее в июне сообщалось, что в России ухудшение качества занятости стало проблемой в большей мере для мужчин старше 50 лет. В результате им пришлось перейти в традиционно «женские» профессии в торговле и сфере обслуживания. Там доля мужчин старше 50 практически удвоилась.