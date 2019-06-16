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Вспомнить сон: почему это бывает так трудно?
Источник материала: Tut.by
Многим из нас бывает довольно трудно припомнить подробности того, что нам снилось. В чем причина? Объясняет
Вот я стою рядом со зданием своей начальной школы, прямо у главного входа, где парковка автомобилей учителей. Ясный солнечный день, вокруг — мои одноклассники. Нас много — больше ста человек.
У меня смутное чувство, что и учителя где-то поблизости, но мое внимание сосредоточено на двух взрослых, которых я никак не могу узнать.
Одного из них я вижу потрясающе четко — от блестящих волос до золотистых стекол его солнечных очков. Он держит в руках некое устройство, которое издает пронзительный звук, похожий на визг.
Я падаю на колени, зажимая руками уши. Мои одноклассники делают то же самое. Человек с устройством заливается сумасшедшим смехом.
Мне это приснилось около 40 лет назад, и я до сих пор помню подробности — словно это было вчера.
А теперь попросите меня рассказать какой-нибудь из моих снов, что приснились на этой неделе, и я замолчу в затруднении.
Если я и видел сны (а биология предполагает, что так оно и было), ни один из них не застрял в моей памяти после пробуждения.
Для многих из нас присутствие снов в жизни почти неосязаемо. Если повезет, то на утро с нами остается лишь мимолетное ощущение, быстро стирающееся представление о том, что мы совсем недавно видели.
И даже те из нас, кто может вспомнить приснившееся в удивительных подробностях, порой просыпаются с пустой памятью.
То, почему мы видим сны, и то, почему мы их помним (или не помним), имеет корни в биологии наших спящих организмов и в подсознании.
Процесс сна гораздо более сложен, чем нам раньше казалось. Это не погружение в бессознательное, ограниченное красными флажками засыпания и просыпания. В нашем мозге, отдыхающем от всего дневного, происходит много чего интересного, ментальное состояние меняется как на качелях, и некоторые участки мозга очень активно работают.
Снящиеся нам сны обычно связывают со стадией, известной как фаза быстрого сна (Rapid Eye Movement, REM — англ. «быстрое движение глаза», БДГ).
БДГ иногда называют фазой несинхронизированного, или парадоксального сна, потому что во время нее мозг ведет себя так, словно проснулся.
В фазе БДГ глаза быстро подергиваются, частота дыхания и сердцебиений может меняться, а тело погружается в состояние, похожее на паралич и известное как атония.
На протяжении ночи это может приходить 90-минутными волнами, и именно в этой фазе мы видим сны.
Во время БДГ основные участки мозга получают дополнительную порцию крови — прежде всего кортекс, наполняющий наши сны содержанием, и лимбическая система, которая «переваривает» наше эмоциональное состояние.
Пока мы в этой фазе, в этих участках — повышенная электрическая активность, в то время как в лобных долях, ответственных за наши критические способности, напротив, все тихо и спокойно.
Это означает, что мы часто без сомнений принимаем все самое абсурдное, что случается у нас в мозгу в этот промежуток времени — до тех пор пока не проснемся.
Проблема в том, что чем более спутан образный ряд во сне, тем сложнее нам его понять. Сны, у которых ясная структура, гораздо лучше запоминаются, указывает профессор психологии и писатель Дидра Барретт.
В том, насколько легко образы из сна остаются с нами после пробуждения, решающую роль играет норадреналин — гормон, начинающий работать в тот момент, когда человек видит опасность, угрозу, и от него требуется какое-то действие.
Во сне уровень норадреналина в организме обычно ниже, чем при бодрствовании.
Франческа Сиклари, врач, изучающий сон в больнице Лозаннского университета, говорит, что существует отчетливая разница между состояниями бодрствования и сна, и это не случайно.
«Наверное, это хорошо, что сон и бодрствование настолько непохожи друг на друга», — говорит она.
«Думаю, если бы вы помнили все подробности своих снов, как вы можете вспомнить произошедшее с вами днем, то мы начали бы путать сны с реальной жизнью».
Она отмечает, что люди, страдающие различными нарушениями сна (например,
«Есть также люди, которые настолько хорошо помнят содержание снов, что начинают переносить его в дневную жизнь».
Это не случайно, что сновидения к нам приходят в конкретные периоды цикла сна — на их появление влияют химические вещества, путешествующие по нашему организму ночью.
«Обычно мы видим наиболее яркие сны в фазе БДГ, когда уровень норадреналина в мозгу низок», — говорит Франческа Сиклари.
Может случиться, что мы видим сон и перед самым пробуждением, но вещи, которые мы делаем проснувшись, часто мешают нам запомнить приснившееся.
Часто мы выходим из сна со звуком будильника, что вызывает скачок уровня норадреналина — из-за чего нам труднее вернуться в памяти к тому, что снилось.
«Когда люди спрашивают, почему они не помнят своих снов, я отвечаю: потому что вы слишком быстро засыпаете, слишком крепко спите и просыпаетесь по будильнику, — говорит исследователь сна в Медицинской школе Гарварда Роберт Стикголд. — И мне обычно отвечают: как вы догадались?»
По словам Стикголда, многие помнят свои сны из отрезка времени, предшествующего глубокому засыпанию, из, так сказать, подготовительного периода, когда наш мозг то погружается в сон, то выходит из него — процесс, называемый
Стикголд, рассказывает, что несколько лет назад провел исследование, в ходе которого студентов-добровольцев будили сразу же, как только они погружались в это состояние. «Все до одного помнили, что им снилось», — утверждает он.
«Это те первые 5 или 10 минут после засыпания. Если вы засыпаете сразу и глубоко (о чем мечтает каждый), то вы не запомните ничего из этой части вашего сонного цикла».
Что делать, если вам очень хочется помнить свои сны? Очевидно, все мы разные и спим по-разному, но есть несколько общих советов, которые могут помочь.
«Сны очень летучи, — подчеркивает Стикголд. — Если вы из тех людей, кто легко просыпается, вскакивает из постели и отправляется по своим дневным делам, то вам не удастся запомнить свои сны».
«Когда вы можете спокойно выспаться в субботу или воскресенье, не думая, что вас ждут какие-то срочные дела, то это — самое подходящее время для того, чтобы вспомнить сны».
«Я говорю своим студентам: когда вы просыпаетесь, попробуйте немного полежать спокойно — даже не открывайте глаза. Постарайтесь „плыть“ и в то же время вспомнить, что было во сне. По мере того как вы постепенно входите в состояние бодрствования, вы вспоминаете, что вам снилось, и сны запоминаются вам точно так же, как любое другое событие».
Есть и еще несколько способов — даже более верных, говорит Стикголд.
«Я советую людям выпить перед сном три больших стакана воды. Только не пива (алкоголь подавляет фазу быстрых снов), а именно воды. Тогда за ночь вы проснетесь три или четыре раза, и, скорее всего, каждый раз будете просыпаться в конце фазы БДГ, что естественно».
«Есть и еще один совет: просто повторяйте про себя, когда погружаетесь в сон: я хочу наутро помнить то, что мне приснится».
«Это на самом деле срабатывает, — смеется Стикголд. — Если вы будете так делать, то будете помнить больше снов».
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Что делать, если вам очень хочется помнить свои сны?
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