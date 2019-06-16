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В Бобруйском районе «жигули» вылетели в кювет и опрокинулись: водитель погиб

17.06.2019 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в кювет в Бобруйском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Смертельная авария произошла 15 июня, в 22.30. По информации инспекторов, 65-летний бобруйчанин на «жигулях» вблизи деревни Орсичи не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал кювет, где автомобиль опрокинулся на крышу.


В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Смертельная авария произошла 15 июня, в 22.30, вблизи деревни Орсичи.
 
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