В Бобруйском районе «жигули» вылетели в кювет и опрокинулись: водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в кювет в Бобруйском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Смертельная авария произошла 15 июня, в 22.30. По информации инспекторов, 65-летний бобруйчанин на «жигулях» вблизи деревни Орсичи не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал кювет, где автомобиль опрокинулся на крышу.





В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.