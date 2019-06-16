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Доход в 530 тысяч долларов задекларировал житель Витебской области. Деньги он получил из-за границы

17.06.2019 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Витебской области задекларировал доход за прошлый год в размере 1,1 миллиона рублей (около 533 тысяч долларов по сегодняшнему курсу Нацбанка). Эти деньги он получил из-за границы. Об этом сообщает ИМНС по Витебской области.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, еще один житель Витебской области задекларировал доход за прошлый год в размере 298,5 тысячи рублей. Эти деньги он получил из-за границы.

В Витебской области самая большая сумма налога, подлежащая к уплате, также с доходов, полученных за границей, составила 38,8 тысячи рублей.

Декларации по подоходному налогу за доходы за 2018 год представили 2599 жителей Витебской области. «Сумма подоходного налога, подлежащая доплате 1206 плательщиками, составила свыше 1,9 миллиона рублей, — отмечают в инспекции МНС по Витебской области. — В то же время 47 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 51,6 тысячи рублей. С нарушением срока декларации представлены 244 плательщиками».

 
 
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Житель Витебской области задекларировал доход за прошлый год в размере 1,1 миллиона рублей (около 533 тысяч долларов по по сегодняшнему курсу Нацбанка). Эти деньги он...
 
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