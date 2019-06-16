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«Зори над Пиной-2019» - как это было?

17.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Творческие коллективы Пинщины и не только, а также почитателей песенного, танцевального, литературного и других искусств собрал в столице Полесья фестиваль «Зори над Пиной».







  Праздничные мероприятия начались еще 14 июня. В нынешнем году организаторы постарались задействовать все популярные площадки с целью создания масштабности мероприятия, а также доступности праздника для всех желающих. От скульптуры «Полешука» началось шествие участников фестиваля.







  На набережной к нему присоединились катера, ялы и каноэ, идущие по реке. На площадке городского парка культуры и отдыха развернулись основные мероприятия фестиваля «Зори над Пиной».







  - «Зори над Пиной» - фестиваль с заслуживающим уважения прошлым и многообещающим будущим. Он открывается во второй раз после возрождения. И каждый, кто любит народное творчество и активно участвует в культурной жизни нашего города, может подарить себе этот праздник: стать участником содержательных выступлений, выставок, мастер-классов профессионалов и любителей искусства, - отметил на открытии председатель горисполкома Иван Ребковец. - Знаменательно, что фестиваль «Зори над Пиной» продолжается в год присвоения Пинску почетного статуса «Культурная столица Беларуси – 2019». Уверен, что в нынешнем году он пройдет еще ярче, интереснее и насыщеннее, оставит незабываемые впечатления, обогатит новыми идеями и будет способствовать развитию творческого потенциала не только профессиональных, но и начинающих коллективов, исполнителей и мастеров.




  И действительно, на протяжении двух дней в городе звучали голоса артистов, был слышен стук каблуков танцоров, выставки пестрились от разнообразия работ мастеров народного творчества. Каждый из участников уже вошел в историю фестиваля. И, возможно, для кого-то из них именно он станет тем толчком, благодаря которому на культурных подмостках Беларуси и мира появится новая звезда.




  Право поднять флаг городского фестиваля искусств «Зори над Пиной» было предоставлено музыканту и композитору Олегу Венгеру, написавшему музыку к гимну города Пинска, а также стипендиату специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, выпускнице детской школы искусств Екатерине Конюховой.







  Председатель горисполкома в свою очередь по сложившейся традиции закрепил подписью новую страницу в жизни возрожденного фестиваля искусств «Зори над Пиной – 2019», а также вручил дипломы в знак благодарности от руководства города многочисленным участникам.










  Что касается непосредственно праздничных мероприятий, то 14 июня пинчане смогли посетить творческий вечер Олега Венгера. Также в этот день в рамках фестиваля работала развлекательно-игровая площадка от киберстудии «Робот», прошла развлекательно-игровая программа «Холи-шоу», акция от фитнес-студии «Грация». Народный ансамбль народных инструментов «Полесский сувенир» и народный инструментальный ансамбль преподавателей детской школы искусств №2 «Диалог» подготовили насыщенную концертную программу.










  Каждый участник фестиваля зарядился вдохновением для будущих творческих открытий, а зритель получил массу ярких впечатлений. Не сумела этому помешать даже знойная погода, тем более запомнится показательное выступление пинских спасателей. Они скрестили три «фонтана» воды из брандспойтов. Многие с удовольствием прошлись под этим «дождем».







  После торжественной части зрителей радовали своим творчеством участники фестиваля. А финальной точкой стал вечер шансона 16 июня.










  - Нет сомнений, что фестиваль «Зори над Пиной» станет настоящим культурным событием нашего города, прочно приживется в Пинске и вновь будет его визитной карточкой, - поделился Иван Григорьевич.










  Ирина ДЕНИСОВИЧ
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  Творческие коллективы Пинщины и не только, а также почитателей песенного, танцевального, литературного и других искусств собрал в столице Полесья фестиваль...
 
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