|
В Могилеве пьяный пассажир на ходу выпрыгнул из автомобиля
Источник материала: Tut.by
Пассажир получил травмы, выпрыгнув из ехавшего автомобиля в Могилеве. Об этом
Происшествие случилось 15 июня, в 22.05. По предварительной информации, 31-летний водитель ехал на Volkswagen вблизи улицы Киселева. В какой-то момент находившийся в автомобиле 54-летний пассажир отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул на ходу.
В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 15 июня, в 22.05, вблизи улицы Киселева.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)