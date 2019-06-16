В Могилеве пьяный пассажир на ходу выпрыгнул из автомобиля

Источник материала: Tut.by

Пассажир получил травмы, выпрыгнув из ехавшего автомобиля в Могилеве. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Происшествие случилось 15 июня, в 22.05. По предварительной информации, 31-летний водитель ехал на Volkswagen вблизи улицы Киселева. В какой-то момент находившийся в автомобиле 54-летний пассажир отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул на ходу.

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.