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На ликеро-водочном заводе взорвался спирт
Источник материала: БДГ
Пожар случился в деревне Бродница Ивановского района на заводе по производству спиртных напитков 15 июня.
Об этом
Отмечается, что спирт вспыхнул в пустой металлической емкости объемом 1,5 кубометра брагоректификационном цехе. Пострадавших нет.
Во время инцидента в цеху проводились сварочные работы по замене теплообменника, внутри находились трое работников.
Почему поизошла вспышка – пока неизвестно. Одной из версий ясляется разрушение емкости в результате нагрева от прямых солнечных лучей (находилась в полутора метрах от окна).
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Пожар случился в деревне Бродница Ивановского района на заводе по производству спиртных напитков 15 июня.
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