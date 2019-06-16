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На ликеро-водочном заводе взорвался спирт

17.06.2019 12:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пожар случился в деревне Бродница Ивановского района на заводе по производству спиртных напитков 15 июня.

Об этом сообщается на сайте МЧС.

Отмечается, что спирт вспыхнул в пустой металлической емкости объемом 1,5 кубометра брагоректификационном цехе. Пострадавших нет.

Во время инцидента в цеху проводились сварочные работы по замене теплообменника, внутри находились трое работников.

Почему поизошла вспышка – пока неизвестно. Одной из версий ясляется разрушение емкости в результате нагрева от прямых солнечных лучей (находилась в полутора метрах от окна).

 
 
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Пожар случился в деревне Бродница Ивановского района на заводе по производству спиртных напитков 15 июня.
 
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