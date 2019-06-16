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На дорогах очередные новшества к Европейским играм: на каких еще улицах перекрыли движение

17.06.2019 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало рабочей неделе снова принесло столичным водителям новшества на дрогах. Как и предупреждали некоторое время назад, с 17 июня на улицах Городской вал (это в центре) и Чюрлениса (это в Малиновке) перекрыли часть дороги для движения транспорта. Ездить там будет только транспорт, обслуживающий II Европейские игры. AUTO.TUT.BY посмотрел, что сейчас творится в городе на этих участках.


Напомним, недавно на проспекте Дзержинского закрыли многие левые повороты. Но автомобили по-прежнему ездили по выделенной полосе, предназначенной для транспорта и поворачивали «под знак». Однако утром в понедельник практически на каждом перекрестке проспекта Дзержинского стояли инспекторы ГАИ, которые перенаправляли транспорт из выделенной полосы в соседнюю и не разрешали водителям поворачивать налево там, где это запрещено.



Также, сегодня ночью ввели временное ограничение движения всех видов транспорта, кроме транспорта, аккредитованного фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

  • по ул. Чюрлениса на участке от проспекта Дзержинского до проезда Каролинского и по проезду Каролинскому от ул. Чюрлениса до местного проезда к «Деревне спортсменов»;
  • по ул. Городской Вал на участке от ул. Немиги до проспекта Независимости.


В месте примыкания улицы Чюрлениса к проспекту Дзержинского установили водоналивные блоки и дорожный знак «Движение запрещено». Рядом дежурит сотрудник ГАИ и два волонтера.


— Объезжайте, пожалуйста, сюда ехать нельзя, только спецтранспорт пропускаем, — информирует инспектор водителей, которые планировали проехать по Чюрлениса.

— Подскажите, а как же заехать во двор дома № 9? Я там живу и скоро ко мне придет дочка с ребенком, вы что, ее не пустите? — интересуется у сотрудника ГАИ местная жительница.

— Нет, не пропущу, здесь ездит транспорт Европейских игр. Извините, от меня ничего не зависит, я просто выполняю приказ…


При движении по проспекту Дзержинского из центра заворачивать налево, к магазину «Алми» нельзя










На улице Городской вал на участке от Немиги до Интернациональной также ограничили движение. Утром, перед началом рабочего дня ситуация здесь была сложнее, чем на Чюрлениса: в правом ряду длинная очередь машин, желающих повернуть направо. ГАИ направляет эти машины прямо.

— А что, говорят, тренировка пока идет. Временно перекрыли? — интересуются водители у инспекторов.

— Не знаем, может и временно, а может и до окончания Игр, — отвечают гаишники.












К остановкам в районе перекрытия Городского вала подъезжают автобусы, обслуживающие Европейские игры. Пока курсируют по маршруту они полупустые.

— Люди уже начинают ездить, хотя спортсменов пока нет, но есть гости, обслуживающий персонал, — рассказали волонтеры, которые находились возле остановок.

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Теги: Минск
 
 
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ГАИ следит, чтобы авто не поворачивали налево там, где это запрещено.
 
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