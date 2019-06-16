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На дорогах очередные новшества к Европейским играм: на каких еще улицах перекрыли движение
Источник материала: Tut.by
Начало рабочей неделе снова принесло столичным водителям новшества на дрогах. Как и
Также, сегодня ночью ввели временное ограничение движения всех видов транспорта, кроме транспорта, аккредитованного фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
В месте примыкания улицы Чюрлениса к проспекту Дзержинского установили водоналивные блоки и дорожный знак «Движение запрещено». Рядом дежурит сотрудник ГАИ и два волонтера.
— Объезжайте, пожалуйста, сюда ехать нельзя, только спецтранспорт пропускаем, — информирует инспектор водителей, которые планировали проехать по Чюрлениса.
— Подскажите, а как же заехать во двор дома № 9? Я там живу и скоро ко мне придет дочка с ребенком, вы что, ее не пустите? — интересуется у сотрудника ГАИ местная жительница.
— Нет, не пропущу, здесь ездит транспорт Европейских игр. Извините, от меня ничего не зависит, я просто выполняю приказ…
На улице Городской вал на участке от Немиги до Интернациональной также ограничили движение. Утром, перед началом рабочего дня ситуация здесь была сложнее, чем на Чюрлениса: в правом ряду длинная очередь машин, желающих повернуть направо. ГАИ направляет эти машины прямо.
— А что, говорят, тренировка пока идет. Временно перекрыли? — интересуются водители у инспекторов.
— Не знаем, может и временно, а может и до окончания Игр, — отвечают гаишники.
К остановкам в районе перекрытия Городского вала подъезжают автобусы, обслуживающие Европейские игры. Пока курсируют по маршруту они полупустые.
— Люди уже начинают ездить, хотя спортсменов пока нет, но есть гости, обслуживающий персонал, — рассказали волонтеры, которые находились возле остановок.
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ГАИ следит, чтобы авто не поворачивали налево там, где это запрещено.
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