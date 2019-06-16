|
В Брестской области ликвидируют последствия грозового фронта
17.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской области ликвидируют последствия грозового фронта, который прошел с запада на восток во второй половине дня 16 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления
Гроза сопровождалась сильными дождями и шквалистым ветром, который выворачивал с корнем и ломал деревья. В некоторых населенных пунктах временно пропадало электричество. В
По информации "Брестоблгидромета", на территории области местами выпало от 18 мм до 28 мм осадков - от половины до немногим более декадной нормы. Грозы отмечались на большей части региона. Начиная с Брестского района (примерно в 15 км от областного центра) воздушные массы смещались в северо-восточном направлении - через Кобринский, Березовский, Пружанский, Ивацевичский, Ганцевичский, Пинский, Лунинецкий районы. Метеостанции здесь зафиксировали усиление ветра до 15-18 м/сек. Местами (Кобринский, Дрогичинский районы) выпал град.
По предварительным прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня на территории области дождей не предвидится. Преимущественно без осадков будет и 19 июня, лишь в дневные часы по крайнему юго-западу возможны дожди и грозы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области ликвидируют последствия грозового фронта, который прошел с запада на восток во второй половине дня 16 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)