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В Брестской области ликвидируют последствия грозового фронта

17.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области ликвидируют последствия грозового фронта, который прошел с запада на восток во второй половине дня 16 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

В Брестской области ликвидируют последствия грозового фронта

Гроза сопровождалась сильными дождями и шквалистым ветром, который выворачивал с корнем и ломал деревья. В некоторых населенных пунктах временно пропадало электричество. В Ганцевичском районе работники МЧС выезжали в деревню Ясенец, чтобы освободить проезжую часть от упавшего дерева. По этой же причине временно была перекрыта автодорога Куршиновичи-Староселье Ляховичского района. В настоящее время спасатели работают в агрогородке Липск этого же района. Там дерево упало на крышу жилого дома. К счастью, никто не пострадал.

По информации "Брестоблгидромета", на территории области местами выпало от 18 мм до 28 мм осадков - от половины до немногим более декадной нормы. Грозы отмечались на большей части региона. Начиная с Брестского района (примерно в 15 км от областного центра) воздушные массы смещались в северо-восточном направлении - через Кобринский, Березовский, Пружанский, Ивацевичский, Ганцевичский, Пинский, Лунинецкий районы. Метеостанции здесь зафиксировали усиление ветра до 15-18 м/сек. Местами (Кобринский, Дрогичинский районы) выпал град.

По предварительным прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня на территории области дождей не предвидится. Преимущественно без осадков будет и 19 июня, лишь в дневные часы по крайнему юго-западу возможны дожди и грозы.

 
 
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  В Брестской области ликвидируют последствия грозового фронта, который прошел с запада на восток во второй половине дня 16 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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