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Во время грозы дерево упало на проезжую часть в Ляховичском районе

17.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел 16 июня.

Во время грозы дерево упало на проезжую часть в Ляховичском районе

Фото: группа «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» ВКонтакте

Фото последствий грозы опубликовали в группе «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» ВКонтакте. На фото видно, что на проезжую часть в Ляховичском районе упало дерево, перекрыв одну из полос движения. Судя по комментариям, дерево с дороги убрали водители.

Во время грозы дерево упало на проезжую часть в Ляховичском районе

Фото: группа «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» ВКонтакте

Во время грозы дерево упало на проезжую часть в Ляховичском районе

Фото: группа «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» ВКонтакте

 
 
Ссылка на источник 65
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  Инцидент произошел 16 июня. Фото: группа «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» ВКонтакте Фото последствий грозы опубликовали в группе «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»...
 
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