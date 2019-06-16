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Во время грозы дерево упало на проезжую часть в Ляховичском районе
17.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент произошел 16 июня.
Фото: группа «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» ВКонтакте
Фото последствий грозы опубликовали в группе «
Фото: группа «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» ВКонтакте
Фото: группа «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» ВКонтакте
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