В Горецком районе планируют изымать индивидуальные земельные участки с долгостроями

Источник материала: Горецкий вестник

С начала года на территории Горецкого района выявлено 18 объектов недостроенных индивидуальных домов, по которым нарушены нормативные сроки строительства и не осуществлялась консервация. В 2006 году принят Указ № 87 «О некоторых мерах по сокращению незавершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач». Подробнее про этот документ рассказал начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Сергей Котов.





— Что нужно знать индивидуальным застройщикам, если возникли вопросы, трудности с завершением строительства?

— Указом № 87 определен порядок регулирования отношений в области охраны и использования земель, индивидуального жилищного строительства, сокращения количества не завершенных незаконсервированных жилых домов. В целях сокращения количества таких объектов, эффективного использования земельных участков установлено, что строительство жилых домов на предоставленных в установленном порядке земельных участках для строительства и обслуживания жилого дома должно быть завершено гражданином в течение 3 лет с даты осуществления государственной регистрации прав на земельный участок. При этом завершением считается возведение фундамента, стен и крыши этого жилого дома.

Указом № 87 предусмотрена возможность продления (с учетом уважительных причин: болезнь, отсутствие в Республике Беларусь или иное) вышеуказанного срока строительства, но не более чем на 2 года. Для его продления граждане могут обратиться с заявлением в райисполком не ранее чем за шесть месяцев, но не позднее, чем за два месяца до истечения срока строительства.

Граждане, не имеющие возможности завершить строительство в установленный срок, обязаны осуществить консервацию не завершенных строительством объектов и благоустройство земельных участков. При этом консервация конкретного жилого дома может быть осуществлена только один раз, а ее срок не может превышать трех лет.





— Какие требования к консервации недостроенного жилья?

— При консервации недостроенного жилого дома гражданином должны быть приняты меры по обеспечению сохранности от разрушения конструктивных элементов и результатов выполненных строительно-монтажных работ.

Собственник обязан позаботиться о сохранности неиспользованных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, приобретенных для строительства жилого дома. И обязательно провести благоустройство земельного участка, на котором проведена консервация жилого дома. В последующем следить за санитарным порядком на этой территории, проводить регулярно скашивание травы, вырубку сорной растительности.

— Тем не менее, в районе есть незавершенные строительные объекты, которые можно назвать «вне закона». Какова их участь?

— Указом № 87 установлено, что местные исполнительные и распорядительные органы должны проводить работу по выявлению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, сроки строительства которых превысили допустимые.

При выявлении таковых соответствующими органами производится процедура изъятия земельного участка в порядке, определенном Указом № 87. Собственнику (владельцу, арендатору) земельного участка возмещается сумма, полученная от продажи дома, за вычетом расходов на проведение публичных торгов, или сумма оценки не завершенного строительством жилого дома.

В этом году выявлено 18 объектов незавершенного индивидуального строительства, по которым не осуществлялась процедура консервации и не продлевались сроки строительства. На сегодняшний день райисполкомом поданы заявки по 14 объектам с приложением необходимых документов в территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним о проведении оценки стоимости не завершенных строительством жилых домов.

Мониторинги по выявлению расположенных на территории района незавершенных строительством жилых домов, дач с превышением предусмотренных законодательством сроков их строительства ведутся на постоянной основе. Поэтому гражданам не следует ждать, когда комиссия выявит нарушения требований Указа № 87, а принять меры в соответствии с законодательством.

Беседовала Галина Кожевникова